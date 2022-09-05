إسرائيل والولايات المتحدة تكملان مناورة مشتركة للدفاع الصاروخي

"يمثل هذا التمرين خطوة أخرى في تعاوننا المكثف مع قوات الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكية"

أعلنت إسرائيل، الإثنين، أنها أكملت مع الولايات المتحدة الأمريكية، مناورة مشتركة للدفاع الصاروخي، وقالت"نفّذت منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، جنبًا إلى جنب مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، وقيادة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وقوة مهام الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكية، تمرينا مشتركًا".

وأشارت إلى أن التدريب انطلق في مختبر شركة "إلبيت" الإسرائيلية في أواخر يوليو/تموز المنصرم، وركّز على حماية دولة إسرائيل من التهديدات البالستية".وقالت: "خلال تدريبات المحاكاة، قامت القوات الإسرائيلية بتشغيل أنظمة الدفاع الجوي: (سهم ومقلاع داود والقبة الحديدية)، فيما قامت القوات الأمريكية بتشغيل أنظمة باتريوت وإيجيسAegis وثاد THAAD".

وقال رئيس منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية موشيه باتيل، : "يمثل هذا التمرين خطوة أخرى في تعاوننا المكثف مع قوات الدفاع الجوي والصاروخي الأمريكية".وأضاف، وفقا للتصريح المكتوب ذاته: "إن الجمع بين الأنظمة المختلفة يُحسن بشكل كبير من استعداد قواتنا لمواجهة التهديدات المتطورة على عدة جبهات في وقت واحد".

ومن جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس: "العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة تزداد قوة في مواجهة التهديدات والتحديات المتزايدة في المنطقة، من أجل الحفاظ على أمننا واستقرارنا الإقليمي".وأضاف، وفقا للتصريح المكتوب ذاته: "بعد زيارتي إلى مقر القيادة المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي، أرحب بالتعاون الجديد بين القيادة المركزية وقوات الجيش الإسرائيلي".

وتابع غانتس: "إن الجمع بين القوات، وتبادل المعرفة، وتعزيز الدفاع الجوي في الشرق الأوسط هو رسالة لأعدائنا وشركائنا، نحن أقوياء معًا، ونحن مستعدون للوقوف معًا في مواجهة أي تحدٍ من الجو، والبر، والبحر، والساحة الإلكترونية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت مرارا بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

يأتي هذا التمرين في إطار تقليد التعاون بين القوات المسلحة في البلدين من أجل تحسين مستوى كفاءة الجنود من حيث التكتيكات والتقنيات والإجراءات ، وتعزيز التنسيق بين القوات. وخلال التمرين ، استخدمت القوات الإسرائيلية أنظمة الدفاع الجوي Arrow و David's Sling و Iron Dome. استخدمت القوات الأمريكية أنظمة باتريوت وإيجيس وثاد.