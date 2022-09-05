الجيش الإسرائيلي: شيرين أبو عاقلة قتلت على الأرجح بنيران إسرائيلية

قال بيان الجيش: "جنودنا في سيارة جيب، وهم تحت نيران 360 درجة، ولم يستطع الجندي رؤيتها ولم ير أنها صحفية"."

أشار تقرير نهائي أعده الجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى احتمال إصابتها على الأرجح بنيران إسرائيلية في الحادي عشر من أيار/مايو العام الجاري.

وجاء في مطلع التقرير الذي عرضه قائد المنطقة الوسطى اللواء يهودا فوكس، الإثنين، على رئيس الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي أنه في "إطار عملية "كاسر الأمواج" نفذت قوات من الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في محافظة جنين لإحباط ومنع عمليات إرهابية".

وأوضح أنه "في الأسابيع التي سبقت العملية قتل 19 إسرائيليًا نتيجة عمليات إرهابية عدائية، 11 مواطنًا من بينهم لقي حتفه على يد مسلحين خرجوا من منطقة جنين".

كما أشار قائد المنطقة الوسطى إلى أن عملية اعتقال المطلوبين جرت في منطقة سكنية مكتظة، تم خلالها إطلاق نيران كثيفة وعشوائية من قبل مسلحين فلسطينيين تجاه الجنود، بما في ذلك في الوقت والمكان الذين تواجدت فيهما شيرين ابو عاقلة، ورافق ذلك إلقاء عبوات ناسفة أصابت آليات عسكرية وسقطت بالقرب من المقاتلين، وقبل انتهاء العملية أصيبت الصحافية شيرين أبو عاقلة".

يذكر أن عائلة الصحافية الفلسطينية التي تحمل جواز سفر أمريكي طالبت الرئيس جو بايدن بالتدخل لإجلاء الحقيقة وراء مقتل ابنتهم، لا سيما أن السلطة الفلسطينية نادت منذ اللحظة الأولى بسمؤولية الجيش الإسرائيلي بمقتل أبو عاقلة وبشكل متعمد.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة فريقًا مخصصًا برئاسة العقيد ميني ليبرتي، لمعرفة ملابسات الحادثة. يذكر أن الفريق المتخصص تألف من قادة في الجيش الإسرائيلي إلى جانب شخصيات متخصصة في المجالات المعنية.

وتم عرض الاستنتاجات الأولية من التحقيقات المرحلية على رئيس الأركان في الأيام التي تلت الحادثة، وقد أشارت إلى أنه لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار التي أصابت ابو عاقلة، ما حدا برئيس الأركان إلى المطالبة بمواصلة التحقيق باستخدام جميع الأدوات وكشف الحقيقة. من أجل ذلك انضم إلى التحقيق فريق مهني من المنظومة التكنولوجية للعمليات الخاصة برئاسة ضابط برتبة عقيد.

وفي إطار التحقيقات، تم استجواب قوة الجيش التي شاركت في العملية، كما تم إجراء تحليل دقيق لمسار الأحداث، مع تحليل وفحص الصوت من مكان الحادث مباشرة، ضف إلى تحليل مفصل لمنطقة المساحة وخاصة مساحة إطلاق النار، والتي تضمنت محاكاة مفصلة لما حصل حينها في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء فحوصات للطب الشرعي وأدلة باليستية من مكان الحادث.

وفي أعقاب مطالبات متكررة، تم نقل الرصاصة التي لوّح بها الجانب الفلسطيني للفحص. في 2.7.2022 خضعت الرصاصة التي أصيبت بها أبو عاقلة لفحص باليستي في مختبر الطب الشرعي من قبل هيئات مهنية إسرائيلية حضرها ممثلون أمريكيون مختصون من قبل منسق الأمن الأمريكي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

واتضح أنه نظرا لوضع الرصاصة شقت عملية التشخيص ولم يكن بالإمكان التحديد، بشكل جازم، على يد مَن قتلت شيرين أبو عاقلة، الا أنه يبدو أن هناك احتمالًا أكبر أن تكون شيرين قد أصيبت عن طريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي التي وجهت نحو من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين، خلال معركة تم فيها إطلاق وابل من الرصاص الكثيف والعشوائي، تجاه الجنود الإسرائيليين ما شكل خطرًا على حياتهم.

وشدد التقرير على وجود "احتمال آخر، لا يزال قائمًا، أن تكون أبو عاقلة قد قتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين صوبت نحو المكان الذي تواجدت فيه".

من جانبه، أعلن رئيس الأركان قبوله استنتاجات التحقيق، وخلص إلى أن التحقيق الذي تم إجراؤه كان عميقًا وشاملًا، وأن فرق التحقيق حاولت فعل كل ما بوسعها وبأدق التفاصيل للوصول إلى الحقيقة. بالإضافة إلى ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان، وفقًا لنتائج التحقيق، أنه لم يتم تشخيص أبو عاقلة كصحفية، وبالتالي لم يكن هناك إطلاق نار متعمد من قبل مقاتلي الجيش الإسرائيلي لاستهداف الصحافية.

وأعرب كوخافي عن أسفه لمقتل أبو عاقلة الذي جاء " أثناء نشاط عسكري لإحباط الإرهاب الفلسطيني الذي يريد المساس بمواطني دولة إسرائيل" بحسب تعبيره. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يبذل جهودًا جبارة ليفسح المجال أمام التغطية الإعلامية وحرية الصحافة".

كما خلصت النيابة العامة العسكرية، التي استلمت التقرير إلى أنه "وفقًا لظروف الحادثة، لا يوجد اشتباه في ارتكاب مخالفة جنائية يبرر فتح تحقيق جنائي لدى الشرطة العسكرية.