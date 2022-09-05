الرئيس الألماني: ألمانيا تطلب "العفو" عن مذبحة الرياضيين الإسرائيليين في ميونيخ عام 1972

كان من واجبنا أن نوفر الحماية للرياضيات وللرياضيين من كل العالم وإسرائيل خاصة التي كانت مهددة منذ يومها الأول.

في كلمة مؤثرة ألقاها رئيس الدولة الألماني فرانك فالتر شتاينماير في الحفل الذي أقيم مساء الإثنين تخليدًا لأرواح الرياضيين الإسرائيليين بعد 50 عاما على فاجعة ميونيخ الأولمبية، قال "اليوم هو يوم حداد وإحياء ذكرى وتفكّر. أنا ممتن لكم أنتم عائلات الضحايا لوجودكم هنا اليوم، كذلك لوجودك أيضًا إلى جانبي هنا حضرة الرئيس المحترم يتسحاك هرتسوغ". وأضاف "بدونكم جميعًا وبدون عائلات الضحايا وبدون وجود دولة إسرائيل، لم أكن لأتخيل حفل تخليد مشرف على هذا النحو".

وأضاف الرئيس الألماني: "أعرف أن المعاناة والألم والصدمة ما زالت تعيش في صدوركم حتى يومنا هذا". "لم يعد أي شيئ في حياتكم إلى سابق عهده كما كان قبل عام 1972. لا شيء يشبه ما كان ولا ما يجب أن يكون عليه. لقد استمر هذا الألم المستديم لمدة خمسة عقود. كان من المفترض أن تكون دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ مختلفة تمامًا عن الألعاب السابقة في ألمانيا، تلك التي حدثت في عام 1936، والتي أرادها النازيون استعراضًا دعائيًا ضخمًا".

وتابع "كان طموحنا أن نعرض ألعابا مبهجة تغلق الباب على الفصل النازي. وكان من واجبنا أن نوفر الحماية للرياضيات وللرياضيين من كل العالم وإسرائيل خاصة التي كانت مهددة منذ يومها الأول. الرياضيون الإسرائيليون كانوا ضيوفنا، وأمانهم وضع بين أيدينا. وضعوا ثقتهم الكبيرة بمن نفذوا جريمة الكارثة ضد الإنسانية. بين الضحايا ومدربيهم كان أيضًا عدد من الناجين من الكارثة. لقد عذبوا وقتلوا في بلادنا على أيدي مخربين. لم نكن مستعدين لعملية من هذا النوع، لكن كان من واجبنا أن نكون مستعدين وهذا جزء من الحقيقة المرة. لقد تحولت القرية الأولمبية إلى منصى دولية لكره اليهود وللعنف. ما كان يجب السماح لهذا بأن يحدث".

وأضاف شتاينماير الذي طلب الصفح من الشعب اليهودي ومن العائلات الثكلى باسم بلاده " "إنها لحقيقة مريرة للغاية أنه لا توجد كلمة تعاطف واحدة، ولا كلمة ندم واحدة تأتي من الممثلين السياسيين الحاليين لهذه البلدان. هم الجناة ومساعدوهم، ثمانية قتلة فلسطينيين ومرسليهم - هم الذين جلبوا كراهيتهم وإرهابهم إلى ميونيخ. هم المسؤولون عن ما حصل، لكن هذا لا يعفينا. لدينا مسؤولية أيضاً ".

وعقب الرئيس هرتسوغ على أقوال نظيره الألماني بالقول "قرار ألمانيا الأخير بخصوص تحمل المسؤولية عن الإخفاقات المحيطة بالمذبحة وما بعدها، والسماح بالتحقيق فيها بموضوعية ودقة وتعويض أهالي الضحايا، هو جزء من تقديس الخير والانتصار على الشر. ويشتمل هذا القرار الذي جاء بعد نصف قرن على خطوة أخلاقية مهمة وعادلة تجاه الضحايا وتجاه العائلات وتجاه التاريخ. فكل واحد من شهداء ميونيخ الأحد عشر كان عالمًا بأكمله. بالنسبة لعائلته ومحبيه وشعبه. كل واحد فيهم ترك وراءه فراغًا - لن يملأه أحد أبدًا. وتصغر الكلمات أمام تعزية أفراد العائلات الثكلى".