شرطة القدس توقف شخصا سمح لكلبه بقيادة السيارة ونشر صوره في وسائل التواصل

قام شاب عربي من سكان قرية عين نقوبا قرب مدينة القدس بتصوير كلبه وهو يقود سيارته ونشر الفيديو في وسائل التواصل، ما حدا بشرطة السير-لواء القدس إلى التحقيق والتحري في الأمر ثم النجاح بالوصول إلى هذا الشخص الذي اتضح أنه يملك سيارة غير مرخصة.

