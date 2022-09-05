شرطة القدس توقف شخصا سمح لكلبه بقيادة السيارة ونشر صوره في وسائل التواصل

لم يكتف بتعريض حياة الناس الذين يستخدمون الشارع للخطر بتصرفاته المرفوضة، بل إنه فوق ذلك يقود مركبة غير مرخصة

قام شاب عربي من سكان قرية عين نقوبا قرب مدينة القدس بتصوير كلبه وهو يقود سيارته ونشر الفيديو في وسائل التواصل، ما حدا بشرطة السير-لواء القدس إلى التحقيق والتحري في الأمر ثم النجاح بالوصول إلى هذا الشخص الذي اتضح أنه يملك سيارة غير مرخصة.

https://twitter.com/i/web/status/1566808611996798979 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأفاد متحدث عن الشرطة أنه تم اليوم الإثنين القبض على المشتبه به من عين نقوبا ويبلغ من العمر 35 عاما، وقد اتضح أنه لم يكتف بتعريض حياة الناس الذين يستخدمون الشارع للخطر بتصرفاته المرفوضة، بل إنه فوق ذلك يقود مركبة غير مرخصة.

ومن المقرر بنهاية التحقيق معه، تقديم لائحة اتهام مرورية وستتم محاكمته قضائيا.