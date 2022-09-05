إسرائيل: اعتقال 1500 فلسطيني في عملية "كاسر الأمواج"

المؤسسة الأمنية "تحتكم الى اختبار واحد يتمثل بحماية مواطني دولة إسرائيل، ومهمتنا إحباط الإرهاب وسنصل كل زقاق

قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 1500 فلسطيني في غارات شبه يومية في الضفة الغربية منذ أن أطلقت عملية لمكافحة العمليات المسلحة من جانب الفلسطينيين، ردا على سلسلة من الهجمات المميتة على إسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.

عقب رئيس الأركان العامة أفيف كوخافي اليوم الإثنين على التصعيد الأمني المتزايد في الضفة الغربية بالقول إن "الأمر يعود إلى ضعف السلطة الفلسطينية وقلة إمكانياتها من أجل التصدي لتلك النشاطات لا سيما في مناطق محددة في انحاء الضفة ما يسمح بنمو الإرهاب".

جاءت أقوال كوخافي في إطار المؤتمر التعليمي لهيئة الأركان العامة، الذي جاء لتلخيص تمرين "مركفوت هئيش" (عربات النار).

وأضاف كوخافي "على ضوء الزيادة الكبيرة في حجم الهجمات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، خرج الجيش الإسرائيلي قبل عدة أشهر، إلى عملية "كاسر الأمواج"، وزاد أنشطته لمكافحة الإرهاب بشكل كبير. وأسفرت العملية عن اعتقال حوالي 1500 مطلوب، وإحباط مئات العمليات الإرهابية حتى الآن".

وأشار كوخافي إلى أن المؤسسة الأمنية "تحتكم الى اختبار واحد يتمثل بحماية مواطني دولة إسرائيل، ومهمتنا إحباط الإرهاب – سنصل إلى كل مدينة أو حي أو زقاق أو منزل أو سرداب، لهذا الغرض"، واختتم أقواله بالتأكيد على أن "نشاطنا سيستمر، ونحن مستعدون لتعزيزه، حسب الحاجة".