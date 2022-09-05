إسرائيل: رئيس الموساد يقدم إحاطة لنواب أمريكيين حول "عيوب الاتفاق النووي"

يأتي هذا قبل انطلاقه في زيارة الى واشنطن يجري خلالها لقاءات مع مسؤولين حول الاتفاق النووي

قدم رئيس جهاز الموساد ددي برنياع اليوم إحاطة لوفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يزور إسرائيل. وكان الموضوع المركزي خلال المحادثة بينهم هو العيوب الخطيرة الموجود في الاتفاق النووي مع ايران. وبحسب "يسرائيل هيوم" كان من المرتقب أن يقوم برنياع خلال زيارته غدا الى واشنطن بتقديم إحاطة لكافة أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، لكن تم الغائها، على ما يبدو بسبب ضغوطات من قبل الإدارة الأمريكية.

وبدلا من ذلك، تحدث برنياع اليوم مع خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يزورون إسرائيل وبطبيعة الحال يرفضون الاتفاق. وترأس الوفد النواب ليندزي جراهام (الحزب الجمهوري) وروبرت مننديز (الحزب الديموقراطي)، وهم من معارضي الاتفاق، وشارك في الزيارة عضوان آخران في مجلس الشيوخ وآخر في مجلس النواب.

وذكر التقرير أن النواب الأمريكيين لم يتطرقوا الى التفاصيل التي سمعوها من برنياع، لكنهم أوضحوا له معارضتهم للاتفاق النووي الذي يجري تشكيله، موضحين أنه في حال توصلت الادارة الى ابرام اتفاق، فإنه سيواجه اختبارا في الكونغرس وسيواجه معارضة من كلا الحزبين.

ويشار الى ان قبل المحادثة التي جمعت برنياع مع النواب الأمريكيين، صرح السفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدس، في بيان للإعلام إن "تحقيقات وكالة الطاقة النووية، لن يتم إغلاقها بسهولة، لقد قلنا إن هذا لا يرتبط بالمفاوضات".