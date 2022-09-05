إسرائيل: المئات من سكان أم الفحم يشاركون في جنازة الصحفي نضال إغبارية الذي طالته يد الجريمة غدرا

تشتبه الشرطة في أن يكون شقيق نضال هو المستهدف في عملية القتل ولم تعلن حتى اللحظة عن اعتقال مشتبه بهم

شارك المئات من سكان مدينة أم الفحم شمال إسرائيل اليوم الإثنين، في تشييع جثمان الصحفي نضال إغبارية صاحب موقع 'بلدتنا' الذي قتل في سيارته حين أطلق مجهولون أمس ألأحد النار باتجاهه بالقرب من منزله. وأفيد أن المرحوم تعرض منزله قبل سنة لزخات رصاص تجاوزت الخمسين رصاصة وبأعجوبة، لم يصب أحد من أبناء عائلته بأذى.

وتواجد بين المشاركين في الجنازة صحافيون وإعلاميون من المجتمع العربي. وقال أحد المشاركين إن "نضال عرف بآرائه الرافضة للجريمة المنظمة وانفلات السلاح". وانتهت الجنازة بتظاهرة عند مدخل المدينة وطالب المتظاهرون الشرطة بتقديم أجوبة وحلول للجرائم المتعاقبة دون هوادة. فالأرقام الرسمية تشير إلى وقوع 66 ضحية عنف في المجتمع العربي منذ بداية السنة 2022.

وتشتبه الشرطة في أن يكون شقيق نضال هو المستهدف في عملية القتل، ولم تعلن حتى اللحظة عن اعتقال مشتبهين بجريمة القتل.

وقام وزير الأمن بيني غانتس بكتابة تغريدة جاء فيها: "أطلب تقديم تعازي من أعماق القلب لعائلة الصحفي نضال إغبارية الذي قتل بالرصاص أمس. من سولت له نفسه بزرع الخوف أو إسكات الانتقادات برصاص مسدس سيجد نفسه بمواجهة دولة عازمة على القتال بكل قوتها من أجل الحفاظ على حياة موطنيها"، على ما جاء في يسرائيل هيوم.