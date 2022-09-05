إسرائيل: المصادقة على تقليص الحراسة عن رئيسي الحكومة السابقين باراك واولمرت

يأتي هذا بعد قرار اتخذته اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك مؤخرا

وافقت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك مؤخرا على تقليص الحراسة الأمنية التي يقدما جهاز الأمن العام-الشاباك لرؤساء الحكومة السابقين ايهود اولمرت وايهود باراك، وإنها تدرس إزالة الحراسة بشكل دائم عن باراك نهاية الشهر، وذلك بعد مرور أكثر من 20 عاما على إنهاءه ولايته.

وذكر "واينت" أن اللجنة ستأخذ في عين الاعتبار أيضا حرب الظل مع ايران- والتي تشمل أيضا تحييد تهديدات من قبل طهران التي تسعى لاستهداف مسؤولين إسرائيليين، وإن هناك مسؤولين أمنيين يعتقدون أن هذا هو ليس الوقت المناسب لوقف الحراسة عن الاثنين- لكن إن لم يتم اتخاذ قرار آخر، فإن الحراسة ستتقلص حتى يتم إزالتها تماما.

مسؤولون مطلعون على الموضوع أبلغوا "واينت" بأن الاثنين لا يزالان يتمتعان بالحراسة بين الفينة والأخرى بحسب جداولهم- لكن في إطار التغييرات الجديدة سيتم مضاعفة الحراسة السرية عليهم.