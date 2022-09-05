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استطلاع: 65% من المجتمع العربي يؤيدون مشاركة الاحزاب العربية بالحكومة الإسرائيلية

i24news

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عربية تدلي بصوتها في صندوق اقتراع
Photo by Miriam Alster/FLASH90عربية تدلي بصوتها في صندوق اقتراع

الاستطلاع يبين أن نسبة كبيرة من المجتمع العربي تؤيد دخول الأحزاب للائتلاف الحكومي

أظهر استطلاع جديد أن غالبية المجتمع العربي في إسرائيل يؤيد مشاركة الأحزاب العربية بالائتلاف الحكومي. وبحسب استطلاع هيئة البث الرسمية "كان" و"مكان"، الذي أجري قبل 57 يوما من الانتخابات، فإن الكثيرين من المجتمع العربي يؤيدون أيضا التوصية على المرشح لتشكيل الحكومة الاسرائيلية. 

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وبحسب التقسيم وفقا للأحزاب- مؤيدو القائمة المشتركة يتجاوزون القائمة الموحدة بالنسبة المؤيدة لدخول الائتلاف الحكومي. 94% من مؤيدي الموحدة مقابل 99% من مؤيدي المشتركة. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد ستات نت ليوسف مقالدة يتضح أن 79% من مؤيدي القائمة الموحدة مع التوصية على مرشح لتشكيل الحكومة، مقابل 72% بين مؤيدي المشتركة. 

وبحسب المعطيات فإن 65% من المجتمع العربي يؤيد دخول الأحزاب العربية الى الائتلاف الحكومي، مقابل معارضة 30%، في حين أن 57% من المجتمع العربي يؤيد التوصية على مرشح لتشكيل الحكومة الاسرائيلية ومعارضة 34%، بينما 70% من المجتمع العربي يعتقدون أن نسبة التصويت يمكن أن تؤثر على وضع العرب في إسرائيل بصورة ايجابية، و65% من المجتمع العربي يعتقدون أن نسبة التصويت بمكن ان يكون لها تأثير ما على الوضع الاقتصادي للمجتمع العربي في إسرائيل. 

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