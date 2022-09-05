الاستطلاع يبين أن نسبة كبيرة من المجتمع العربي تؤيد دخول الأحزاب للائتلاف الحكومي

أظهر استطلاع جديد أن غالبية المجتمع العربي في إسرائيل يؤيد مشاركة الأحزاب العربية بالائتلاف الحكومي. وبحسب استطلاع هيئة البث الرسمية "كان" و"مكان"، الذي أجري قبل 57 يوما من الانتخابات، فإن الكثيرين من المجتمع العربي يؤيدون أيضا التوصية على المرشح لتشكيل الحكومة الاسرائيلية.

وبحسب التقسيم وفقا للأحزاب- مؤيدو القائمة المشتركة يتجاوزون القائمة الموحدة بالنسبة المؤيدة لدخول الائتلاف الحكومي. 94% من مؤيدي الموحدة مقابل 99% من مؤيدي المشتركة. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد ستات نت ليوسف مقالدة يتضح أن 79% من مؤيدي القائمة الموحدة مع التوصية على مرشح لتشكيل الحكومة، مقابل 72% بين مؤيدي المشتركة.

وبحسب المعطيات فإن 65% من المجتمع العربي يؤيد دخول الأحزاب العربية الى الائتلاف الحكومي، مقابل معارضة 30%، في حين أن 57% من المجتمع العربي يؤيد التوصية على مرشح لتشكيل الحكومة الاسرائيلية ومعارضة 34%، بينما 70% من المجتمع العربي يعتقدون أن نسبة التصويت يمكن أن تؤثر على وضع العرب في إسرائيل بصورة ايجابية، و65% من المجتمع العربي يعتقدون أن نسبة التصويت بمكن ان يكون لها تأثير ما على الوضع الاقتصادي للمجتمع العربي في إسرائيل.