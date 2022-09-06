إسرائيل: قتيل وإصابة 16 آخرون أثناء هدم منزل في جنين لمرتكب عملية الإعتداء في شارع ديزنغوف بتل أبيب

ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن فلسطينيا قتل وأصيب عدد آخر في مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

هدم الجيش الإسرائيلي منزلا في وقت مبكر الثلاثاء في جنين في الضفة الغربية لمنفذ العملية العدائية في شارع ديزنغوف في تل ابيب في أبريل /نيسان المنصرم راح ضحيتها ثلاثة إسرائيليين - تومر مراد وإيتام ماجيني وباراك لوفان - وجرح 11 آخرون.وأفادت عدة تقارير إعلامية عن مقتل فلسطيني وإصابة 16 آخرين في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

واندلعت أعمال شغب عنيفة، مساء اليوم الاثنين، في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث دخل الجيش الإسرائيلي المدينة لتدمير منزل رعد حازم، منفذ تفجير تل أبيب الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في أبريل/نيسان المنصرم.

واشتبك المتظاهرون الفلسطينيون مع قوات الجيش الإسرائيلي التي ردت بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل فلسطيني بعد مطاردة استمرت عدة ساعات وإصابة 16 آخرين، وكانت عملية هدم المنازل معقدة بسبب العدد الكبير من المسلحين في المنطقة.

وكان منفذ عملية شارع ديزنغوف قد تسلل إلى إسرائيل من خلال اختراق السياج الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية. في 7 أبريل/نيسان المنصرم، وأطلق نيران أسلحة أوتوماتيكية على مواطنين كانوا يجلسون في حانة إيلكا في قلب تل أبيب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة شبان قبل أن يفروا وعثر عليهم في الصباح الباكر في مسجد في يافا.

لعدة أيام ، لوحظ تصاعد في الهجمات مع اقتراب الأعياد اليهودية في نهاية الشهر الجاري. والقوات الأمنية في حالة تأهب لاحباط أي هجوم.