قراصنة يسرقون بيانات 30 ألف طالب ومعلم إسرائيلي ونشروها على تطبيق"تلغرام"

تشمل البيانات الأسماء الكاملة وأرقام الهوية والعناوين وأرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من المتسللين يطلقون على أنفسهم "The Generous Thief" قرصنوا معلومات شخصية لأكثر من 30 ألف مدرس وطالب تشمل الأسماء الكاملة وأرقام الهوية والعناوين وأرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني للطلاب الذين ولدوا في التسعينيات أو أوائل القرن 21.

وتم تسريب السجلات المخترقة المنشورة على "تلغرام" على ما يبدو من مركز تكنولوجيا التعليم (CET) ، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تطوير تقنيات تربوية لنظام التعليم الإسرائيلي.

في وقت سابق من أمس الإثنين، أبلغت CET ، التي يستخدم نظامها التعليمي عبر الإنترنت من قبل آلاف الطلاب الإسرائيليين، عن "مؤشرات وقوع حادث إلكتروني" وقالت إنها تتعاون مع المديرية الإلكترونية الوطنية لحل المشكلة" واضافت"نحن نستثمر الموارد اللازمة وننفذ جميع الاختبارات والإجراءات بالتنسيق مع الأطراف المعنية. شبكة الإنترنت غنية بالمعلومات المضللة والأخبار المزيفة"

ومن جهتها قالت شركة Check Point للأمن السيبراني لموقع"واينت" إن "هناك زيادة كبيرة في الهجمات الإلكترونية ضد أهداف إسرائيلية من قبل قراصنة مؤيدين لإيران أو مؤيدين للفلسطينيين باستخدام تلغرام. حقيقة أن المتسللين نشروا بلغة عبرية مكسورة، متهمين الحكومة الإسرائيلية بإساءة معاملة المعلمين، يدعم هذه النظرية"

وكانت مجموعة من المتسللين المرتبطين بإيران، قج نشرت الأحد المنصرم، صورا شخصية وسجلات طبية لرئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنيا. وفي يوليو/تموز المنصرم ، سرب قراصنة إيرانيون معلومات أكثر من 300 ألف إسرائيلي سُرقوا من مواقع حجز السفر الشهيرة.