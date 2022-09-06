الولايات المتحدة ترحب بانتهاء التحقيق في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة وتشدد على أهمية المحاسبة

نيد برايس:"نشدد مجددا على أهمية تحديد المسؤولين في هذه الحالة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، اليوم الثلاثاء،"نرحب بالتحقيق الإسرائيلي في مقتل الصحافية شيرين ابو عاقلة ونشدد مجددا على أهمية تحديد المسؤولين في هذه الحالة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

واشار بيان برايس إلى أن الولايات المتحدة "جعلت من أولوياتها التخفيف من الأضرار المدنية الناجمة عن العمليات العسكرية والرد عليها"مضيفا "أكدت وزارة الدفاع مؤخرا على الحاجة إلى تحسين تقييماتها وممارساتها لضمان التخفيف من الأضرار المدنية وسنواصل تبادل أفضل الممارسات مع شركائنا العسكريين وحلفائنا في جميع أنحاء العالم."

وقال البيان: "تظل أفكارنا مع عائلة شيرين أبو عاقلة وهي حزينة على هذه الخسارة الفادحة - ومع كثيرين آخرين في جميع أنحاء العالم ممن أحبوا شيرين وتقاريرها الإخبارية لأكثر من عقدين" وتابع "لم تكن شيرين مواطنة أمريكية فحسب، بل كانت أيضًا مراسلة شجاعة أكسبتها صحافتها وسعيها وراء الحقيقة احترام الجماهير في جميع أنحاء العالم."

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الإثنين، نتائج التحقيق في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، مرجحا أن تكون قد قتلت بـ"نيران خاطئة" لأحد جنوده، أثناء إطلاق النار على من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين، وقتها، موضحا في بيان، أنه "بعد سلسلة التحقيقات التي أجراها فريق مهني متخصص، لا يمكن تحديد بصورة جازمة، من كان وراء مقتل شيرين أبو عاقلة، رغم وجود احتمال كبير في أن تكون الصحفية قد قتلت بنيران خاطئة للجيش".

وأضاف أنه "إلى جانب هذا كله، من الجدير ذكره مع التأكيد والتوضيح، أن نيران جنود الجيش صوبت تجاه الذين أطلقوا النار على قواتنا". وفتحت نتائج تحقيق الجيش احتمالا آخر، حين أكد بالقول: "هناك احتمال آخر لا يزال قائما، بأن تكون أبو عاقلة قد قتلت بنيران المسلحين الفلسطينيين".

وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه "مع انتهاء التحقيق، تم نقل جميع المعطيات إلى فحص النيابة العامة العسكرية، حيث تم عرض تحليل مفصل للبيانات التي تم جمعها، وإعطاء استجابة للأسئلة التوضيحية التي وجهت إلى فريق التحقيق".

وتعليقا على بيان الجيش الإسرائيلي، قالت عائلة أبو عاقلة، في بيان، إن إسرائيل "أصدرت بيانًا حاول إخفاء الحقيقة والسلطة الفلسطينية.