هرتسوغ يلقي خطابا في البوندستاغ: حقيقة واحدة تم نسيانها - هذه مأساة عالمية "

دنست المجزرة حرمة الأولمبايد رمز الرياضة ولطخت علمها بالدم. العلم الأولمبي الخماسي الحلقات لن يكون مثلما كان

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في خطابه في البوندستاغ خلال مراسم تخليد البعثة الرياضية الإسرائيلية إن "الرياضيين الأحد عشر ضحايا مذبحة ميونيخ، جاؤوا قبل 50 سنة إلى الأولبياد على أرض ألمانيا باسم الروح الرياضية. هم جاؤوا باسم الحركة الأولمبية، روح الأخوة والصداقة والزمالة.

وتابع "المذبحة التي استأصلت حياة 11 رياضيا إسرائيليا وحياة شرطي ألماني هي مأساة إنسانية كبيرة داست على القيم الأخلاقية والعدل. كانت تلك هي اللحظة التي أطفئت فيها الشعلة الأولمبية. بالنسبة لنا كشعب وكدولة- هذه المذبحة كانت وما زالت كارثة قومية. لقد دنست حرمة الأولمبايد – رمز الرياضة ولطخت علمها بالدم. العلم الأولمبي الخماسي الحلقات لن يكون مثلما كان".

وأضاف هرتسوغ: " وأضاف هرتسوغ: "على مدى عقود عديدة، تجنبت ألمانيا واللجنة الأولمبية الدولية إحياء ذكرى الرياضيين الأحد عشر. بهذا أضيف إلى حزن وألم أسر الضحايا على فقدان أحبائهم ، والآلام والدموع، والندوب المؤلمة التي حملها الناجون على مر السنين، ألم اللامبالاة والتنكر. الأمر الذ بدا طيلة هذه السنوات هو أن حقيقة واحدة بسيطة تم نسيانها: هذه ليست مأساة يهودية وإسرائيلية، إنها مأساة عالمية. يجب ألا ينسى العالم: يجب أن تكون الحرب ضد الإرهاب مشتركة وحازمة وعدوانية، في كل مكان وفي كل وقت".

وبحسب الرئيس، فإن "قرار ألمانيا في الأيام القليلة الماضية بتحمل المسؤولية عن الإخفاقات المحيطة بالمذبحة وما بعدها، والسماح بالتحقيق فيها بموضوعية وتعويض أهالي الضحايا، هو جزء من تقديس الخير والانتصار على الشر."