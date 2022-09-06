إسرائيل تمضي قدما في بناء حي يهودي مثير للجدل في القدس الشرقية

وزيرة الداخلية شاكيد: تقع هذه الخطة في قلب القدس ولا يمكن التصور بأن يُمنع التطوير والبناء في هذه المنطقة

وافقت لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية في القدس يوم الإثنين على المضي قدما في خطة تطوير حي في القدس الشرقية. يقع المشروع المعروف باسم جفعات شكيد، شمال غرب حي بيت صفافا الفلسطيني، على مقربة من الخط الأخضر، وسيضم 700 وحدة سكنية.

وبحسب مصدر في لجنة التخطيط، فإن المخططات بعد عرضها على اللجنة ستؤول إلى الموافقة النهائية، وهو أمر شبه حتمي.

وقالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، التي طالبت بالموافقة على خطة البناء رغم معارضة الإدارة الأمريكية، للقناة السابعة بعد موافقة اللجنة اللوائية: "كما وعدت، رغم كل الضغوط من الداخل والخارج، تمت الموافقة على خطة جفعات شكيد، اليوم من قبل اللجنة اللوائية".

وأضافت "تقع هذه الخطة في قلب القدس ولا يمكن التصور بأن يُمنع التطوير والبناء في هذه المنطقة وكذلك في جميع أنحاء المدينة. هذه خطة مهمة ستؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية ومناطق العمل والمباني العامة من أجل رفاهية السكان".

يذكر أن حكومة يتسحاك رابين قامت بمصادرة الأرض لصالح جفعات شاكيد عام 1995، الأمر الذي أثار موجة غضب دولية في ذلك الوقت. تم تجميد المشروع بعد ذلك من قبل رابين نفسه حتى كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، عندما أعطت لجنة المنطقة الضوء الأخضر لتطوير الحي بعد مرحلة تخطيط سابقة.

وبحسب منظمة "السلام الآن" التيت تراقب المستوطنات، فإن جفعات شاكيد ستقام على آخر قطعة من الأرض يمكن أن تسمح بتطوير حي بيت صفافا الفلسطيني المكتظ. والحي الفلسطيني محصور بين حي جيلو اليهودي في الجنوب، وحديقة في الغرب، ومنطقة لطائفة يهودية أخرى مثيرة للجدل، جفعات هاماتوس، إلى الشرق.

في مطلع شهر آب/اغسطس، أعطت سلطة الأراضي الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء 83 وحدة سكنية في مجمع سكني في هذا الحي.

سيتم بناء العديد من المباني المكونة من اثني عشر وستة وأربعة طوابق على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 914 فدانًا (الفدان الواحد يساوي 43560 قدم مربع). بالإضافة إلى ذلك، سيتم بناء مدارس ورياض أطفال ومركز مجتمعي ومعابد يهودية وعيادات ومرافق صحية.

وتربط خطط البناء الجديدة بين مجتمعات جفعات هماتوس وهار حوما، فيما تمنع التواصل بين قريتي بيت صفافا وصور باهر الفلسطينيتين، كما تقطع الامتداد الفلسطيني بين القدس الشرقية وبيت لحم.