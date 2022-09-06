تقرير: إيران تعلق أنشطة الجماعات الموالية لها في سوريا لتجنب ضربات إسرائيلية

هنالك 3 أسباب وراء تعليق أنشطة هذه المجموعات لعل ابرزها سحب روسيا لدفاعاتها الجوية من سوريا

كشف موقع العربية.نت عن أن قيادة الجماعات الموالية لإيران في سوريا أوعزت لكافة تشكيلاتها بإيقاف أنشطتها العسكرية بشكل كامل والالتزام بمقراتها بالاستناد إلى مصادر محلية من مدينة الميادين السورية بريف محافظة دير الزور الذي يحتضن أعدادا كبيرة من المجموعات المسلحة.

وبحسب موقع العربية فإن هنالك ثلاثة أسباب وراء تعليق أنشطة هذه المجموعات في سوريا لعل ابرزها سحب روسيا لدفاعاتها الجوية من سوريا ما يجعل استهدافها أسهل، من قبل الغارات التي تنسب لإسرائيل هذا فضلا عن أن موسكو طلبت من طهران مؤخراً عدم الإتيان بأعمال تعتبرها إسرائيل استفزازية وتستوجب الرد.

من جانبه، يؤكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن "إيران تتخوف من استهداف قواتها ومواقعها في سوريا سواء من الأمريكيين أو الإسرائيليين مشيرا إلى وجود طائرات استظلاع أميركية فوق مواقع هذه الميليشيات في سوريا".

علمًا أن المرصد السوري كان قد أشار بدوره أمس الإثنين إلى أن قيادة الجماعات المسلحة أوعزت لمختلف تشكيلاتها المسلحة بوقف أنشطتها العسكرية وفرض عقوبة بحال المخالفة الفردية.

ووفقٌا للعربية فإن الجماعات المسلحة الإيرانية تحتجز مقاتلين سوريين يشتبه بتعاونهم مع جهات خارجية سهلت تحديد المواقع التي استهدفتها الغارات المنسوبة لإسرائيل مؤخرًا. وفي الوقت نفسه كشف المرصد السوري عن اختراق في صفوف المليشيات الإيرانية من خلال وجود متعاونين للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وبحسب التقرير، فقد نقلت الجماعات المسلحة الإيرانية العاملة في سوريا 10 مدافع ثقيلة ومنصّات الصواريخ التي نصبتها في منطقةٍ تقع ضمن مدينة الميادين، باتجاه محطة ضخ النفط الثانية جنوب محافظة دير الزور.