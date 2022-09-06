رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط يعود إلى المغرب بعد التحقيق معه في إسرائيل بشبهات "تجاوزات"

"تبين تورط العديد من الموظفين في المكتب في استعمال صفاتهم الديبلوماسية لتحصيل منافع مالية لمصالحهم"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل استدعت رئيس المكتب الإسرائيلي لدى المغرب، ديفيد غوفرين، وسط شبهات بحدوث" تجاوزات" (الاتجار بالبشر واختفاء الهدايا ثمينة وصراع محتدم داخل المكتب"

لقد فتحت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالفعل تحقيقا في شكوك خطيرة بوقوع مخالفات داخل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى المغرب. ويركز التحقيق على سلوك رئيس المكتب ديفيد غوفرين، السفير الإسرائيلي السابق في مصر والذي يتولى الآن رئاسة البعثة في المغرب. وبسبب الشكوك التي يتم التحقيق فيها، تم إرسال وفد يضم عددًا من كبار المسؤولين، بمن فيهم المفتش العام للمكتب، حغاي بيهار، إلى المكتب في المغرب الأسبوع المنصرم.

ومن بين الشكاوى والشبهات، فإن أكثر ما يثير قلق مسؤولي وزارة الخارجية هو "الشبهات" الخطيرة باستغلال النساء المحليات ومضايقاتهن من قبل مسؤول إسرائيلي. إذا "ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد تؤدي إلى حادث دبلوماسي خطير في العلاقات الحساسة بين إسرائيل والمغرب".

وبحسب المعطيات الخاصة التي حصل عليها موقع "الصحيفة"، فقد عاد غوفرين إلى المغرب، بعد أجري معه في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تل أبيب، طرحت عليه فيه العديد من الأسئلة المتعلق باستغلال النفوذ داخل البعثة الديبلوماسية، والتدبير المالي لمكتب الاتصال، حيث "تبين تورط العديد من الموظفين في استعمال صفاتهم الديبلوماسية لتحصيل منافع مالية لمصالحهم الخاصة، وكذا، تدبير صفقات بين شركات إسرائيلية وأخرى مغربية خارج القنوات المعمول بها"

وكان موقع "الصحيفة" قد نشر خبرا يشير إلى "الإقالات والاستقالات التي حدثت في بعثة مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، بينها استقالة موظف برتبة قنصل، مع ثلاثة موظفين، واحدة منهم تحمل صفة سكرتيرة رئيس البعثة الديبلوماسية، تدعى مريم العسري"

وأشارت مصادر "الصحيفة" أن الاستقالات والإقالات، كانت بسبب ما وصفها مصدرنا بـ"الفضائح المالية"، و"استغلال النفوذ" بين موظفي مكتب الاتصال الديبلوماسي الإسرائيلي، من أجل الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب، وتمويلات من السلطات في المغرب، تخص إقامة "البيت اليهودي" بمراكش على غرار البيت اليهودي في الصويرة. وهي المعطيات التي تلقفتها الصحافة الإسرائيلية ونشرتها عن موقع "الصحيفة" من بينها صحيفة "يديعوت أحرنوت" وموقع "كان" الناطق بالعبرية.

وينتظر أن تفرج الخارجية الإسرائيلية عن نتائج التحقيق مع ديفيد غوفرين في القادم من الأيام، بعد ضغط الصحافة الإسرائيلية، والرأي العام الذي لا يتسامح مع ملفات "الفساد المالي" أو "التحرش الجنسي"، هذا في الوقت الذي أشارت مصادر خاصة لموقع "الصحيفة" بأن العمر الافتراضي لمهمة ديفيد غوفرين بصفته رئيسا لمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، والذي يحمل رتبة سفير، قد "انتهت".