جاء هذا التهديد خلال زيارة يائير لابيد الى قاعدة نفاطيم العسكرية في جنوب إسرائيل

زار رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم القاعدة الجوية نفاطيم جنوب إسرائيل، وحصل هناك على إحاطة أمنية من جانب قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال تومر بار ومن جانب قائد السرب 140 (F35) ، كما تجول في المبنى العملياتي لسرب أدير 140 (F35)، "سرب النسر الذهبي".

وفي نهاية الزيارة قال لابيد :"لا زال من المبكر المعرفة إن نجحنا وقف الاتفاق النووي، لكن إسرائيل جاهزة أمام كل تهديد أو سيناريو. إن واصلت ايران المحاولة، ستكتشف يد إسرائيل الطويلة وقدراتها. سنواصل العمل في كل المناطق ضد الإرهاب وضد كل من يتمنون لنا الأذى. وكما تم الاتفاق عليه بيني وبين الرئيس بايدن، يوجد لدينا حرية العمل الكاملة لأن نقوم بما نجده مناسب لنا لمنع الامكانية بأن تتحول ايران الى تهديد نووي".

زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية الى السرب العسكري تأتي بالتزامن مع زيارة رئيس جهاز الموساد ددي بارنيع الى الولايات المتحدة، في إطار المعركة السياسية التي تديرها إسرائيل ضد ايران. ورافق بارنيع في زيارته كل من رئيس قسم الاستراتيجية وايران الجنرال تال كلمان، السكرتير العسكري لديوان رئيس الحكومة آفي جيل وقائد قاعدة نفاطيم العسكرية

ويشار الى ان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ هاجم خلال كلمته أمام البرلمان الألماني "بوندستاج" الاتفاق النووي الذي يجري العمل على التوقيع عليه مع ايران.