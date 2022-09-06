الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب حوالي 25 كيلوغراماً من الحشيش عبر الحدود المصرية

أشار الجيش الإسرائيلي، أنه "لم يتم اعتقال المهربين أثناء العملية، فيما تمت ملاحقتهم ومصادرت المخدرات"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية، ومصادرة حوالي 25 كيلوغراماً من الحشيش، تقدر قيمتها بنحو 500 ألف شاقل (148 ألف يورو).

وأشار الجيش الإسرائيلي، أنه "لم يتم اعتقال المهربين أثناء العملية، فيما تمت ملاحقتهم ومصادرة المخدرات وتسليمها للشرطة للتحقيق فيها".

وأعلن الجيش في 27 أغسطس/آب أن قواته اعتقلت خلية تهريب مخدرات تعمل عبر الحدود المصرية، بعد أن رصدت وحدة مكلفة بمراقبة الحدود عدة بغال مخدرات يحاولون عبور الحدود، مؤكدا أنه "صادر 50 كيلوغراماً من المخدرات بقيمة تقارب مليوني شاقل"، مشيرا إلى أن المخدرات تم نقلها إلى الشرطة الإسرائيلية".

وكان الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي قد أفاد الأسبوع الماضي، أن السنة الأخيرة سجلت زيادة ملحوظة في حجم النجاحات بضبط محاولات التهريب سواء المخدرات أو الوسائل القتالية عند الحدود الأردنية والمصرية.

وتتكرر محاولات تهريب المخدرات والأسلحة بشكل مستمر على الحدود المصرية، كما يحبط الجيش عدة محاولات أيضًا من دول حدودية أخرى مثل الأردن أو لبنان.