وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تعلن عن افتتاح بعثة تجارية إسرائيلية في المغرب

قرار الوزيرة يأتي في سياق العلاقات القوية المتزايدة بين البلدين منذ توقيع اتفاقية التطبيع قبل عامين.

أعلنت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا بربيفائي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستفتح بعثة تجارية إلى المغرب العام المقبل، مؤكدة في مؤتمر اقتصادي يركز على العلاقات بين البلدين أن "إمكانات التعاون الاقتصادي هائلة".

وكان انطلق أمس الإثنين بمقر بورصة تل أبيب(وسط إسرائيل) مؤتمرا حول فرص العمل في المغرب وتطوير الشراكة التجارية بين البلدين، والذي يرتكز على ثلاثة مواضيع رئيسية على جدول الأعمال: "الاستثمارات والشراكات، كيفية التفاوض وتأمين العمليات في المغرب وأفريقيا؟ الاقتصادات التكميلية: إمكانية التعاون الاقتصادي والتعاون بين إسرائيل والمغرب"

ومن جانب آخر، كشف الموقع الرسمي للأمم المتحدة "TradingEconomics" الشهر الماضي أن إسرائيل استوردت البضائع من المغرب خلال العام المنصرم بما قيمته أكثر من 117 مليون دولار أمريكي، في ما الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب، لم تتجاوز خلال العام المنصرم 31 مليون دولار أمريكي.

وكانت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية قد وقعت مع نظيرها المغربي، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في شهر فبراير/شباط المنصرم على اتفاق جديد للتعاون وتنظيم التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بربيباي صرحت أن الهدف بأن يبلغ حجم التجارة نصف مليار دولار في غضون خمس سنوات.

يشار إلى أن قرار الوزيرة يأتي في سياق العلاقات القوية المتزايدة بين البلدين منذ توقيع اتفاقية التطبيع قبل عامين.