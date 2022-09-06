سوريا:ضربات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف مطار حلب الدولي

مسؤول عسكري يقول إن الضربات أدت الى تعطيل مهبط المطار الدولي

أفاد التلفزيون السوري مساء اليوم عن غارة منسوبة لإسرائيل استهدفت مطار حلب الدولي شمالي سوريا ، وتطرقت صحيفة "الوطن" عن سماع انفجارات سمعت ايضا في المدينة الساحلية اللاذقية غربي سوريا، ولم يتم التطرق الى وقوع اي اصابات.

وصرح مسؤول عسكري سورية بحسب "سانا" إنه في :"تمام الساعة 20:16 نفذت إسرائيل غارة جوية باستخدام عدد من الصواريخ جاءت من اتجاه البحرالمتوسط غربي اللاذقية، وخلال ذلك هاجمت مطار حلب الدولي، ما أدى الى تعطيل مهبط المطار وتعطيله عن العمل"

وقال المسؤول العسكري بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت عددا منها"من جانبه أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان "أن صواريخا استهدفت مطاري حلب ودير الزور" وأعلن أن "صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في حلب".