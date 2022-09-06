تابع إيهود أولمرت "لم يكن لدينا النية في محاربة سوريا، ولو كان كذلك لأستخدمنا طريقة أخرى مع الوضع"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، اليوم الثلاثاء، بعد رفع السرية على مهاجمة إسرائيل لمفاعل النووي السوري سنة 2006، أنه " كان لدى إسرائيل تقديرات تفيد بأن سوريا تدير مشروعا سريا، لكن لم يكن لدينا معلومات دقيقة ومؤكدة حول ذلك"، مضيفا أن، "رئيس الموساد آنذاك قدم له في شهر مارس/آذار 2007 حوالي 50 صورة لمقر نووي تم بناءه في منطقة مخفية شرق سوريا والهدف منه هو صنع قنبلة نووية".

وأضاف إيهود أولمرت، في تصريح خاص لـ I24NEWS، "بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم المعلومات، نفد الجيش الإسرائيلي الهجوم على المقر النووي في 6 سبتمبر/أيلول 2007، لأننا أردنا معرفة تفاصيل أخرى من أجل أن نهدم كل شيء هناك بدون بدون إفتعال أي حرب مع السوريين".

وتابع إيهود أولمرت لـ I24NEWS، "لم يكن لدينا النية في محاربة سوريا، ولو كان كذلك لاستخدمنا طريقة أخرى مع الوضع وكنا أرسلنا طائرات قصفت المنطقة التي كانت تصنع فيها القنبلة النووية".

وفي نفس السياق، أشار إيهود أولمرت، في حديثه لـ I24NEWS، إلى أنه "تم مشاركة المعلومات السرية التي توصلنا بها مع عدد قليل من الشخصيات، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي في ذاك الوقت جورج بوش، ورؤساء الإستخبارات الأمريكية، فقط هم من كانوا على علم بأننا سنهدم هذا المكان".

وأردف إيهود أولمرت، أنه "بعد القصف كنا على اهبة الاستعداد، ولو كانت سوريا قامت بإطلاق صاورخ واحد على الأراضي الإسرائيلية، لكنا قصفنا ردا على ذلك بمئات الصوريخ"، مشيرا "لكننا علمنا من بعد أن بشار الأسد لا يرغب في الرد أو الهجوم على إسرائيل وهذا ينم عن حكمته".

وكانت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قد كشفت بعد 15 عاما من عملية "خارج الصندوق" ، أنه كانت لديهم تقديرات قبل خمس سنوات من العملية، اي في عام 2002 ، تفيد بأن سوريا تدير مشروعا سريا- والذي اتضح لاحقا بأنه مفاعل نووي.