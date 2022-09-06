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اليمن: هجوم للقاعدة في الجنوب يسفر عن مقتل 21 عسكريا وستة من تنظيم القاعدة

AFP

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مقاتل موال للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي اليمني يقف فوق دبابة وسط اشتباكات مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية للسيطرة على زنجبار ، عاصمة محافظة أبين الجنوبية ، اليمن ، في 23 مايو / أيار 2020.
NABIL HASAN / AFPمقاتل موال للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي اليمني يقف فوق دبابة وسط اشتباكات مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية للسيطرة على زنجبار ، عاصمة محافظة أبين الجنوبية ، اليمن ، في 23 مايو / أيار 2020.

القتلى العسكريون ينتمون الى "قوات الحزام الأمني" التي تدربها الامارات

قتل 21 من مقاتلي قوات مؤيدة للانفصاليين الجنوبيين اليمنيين وستة من عناصر تنظيم القاعدة في هجوم للجماعة المتطرفة استهدف موقعا أمنيا جنوب اليمن الثلاثاء، حسبما أفاد ثلاثة مسؤولين وكالة فرانس برس. 

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وأفاد المسؤولون الأمنيون الحكوميون أنّ عناصر القاعدة هاجموا الموقع التابع لقوات "الحزام الامني" النافذة في محافظة أبين الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت حوالى ثلاث ساعات. 

وأكد المسؤولون الأمنيون أن القتلى الأحد وعشرين ينتمون إلى قوات "الحزام الأمني". 

وقالت قوات "الحزام الامني"، التي تدربها الإمارات العضو في التحالف العسكري والتي تقاتل الحوثيين، في بيان إنّ هجوم تنظيم القاعدة الثلاثاء وقع "في إطار حملة عسكرية ضخمة أطلقتها القوات الجنوبية قبل أيام لمكافحة الإرهاب الذي أنتشر في مناطق أبين ومديرياتها".وذكرت أنّ "قوات الحزام تمكّنت من أسر عدد من عناصر التنظيم". 

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