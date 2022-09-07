الولايات المتحدة :"نمارس ضغوطا على إسرائيل لتغيير قواعد الإشتباك"

جاء هذا في أعقاب اعلان الجيش الإسرائيلي عن نتائج تحقيقه بمقتل شيرين أبو عاقلة

أفاد النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل الليلة أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على إسرائيل لدراسة وتغيير تعليمات قواعد الاشتباك، وذلك في أعقاب الأحداث التي أدت إلى وفاة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في جنين.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر هذا الأسبوع النتائج النهائية لتحقيقاته حول الحادث، وأقر بوجود إحتمال كبير بأن شيرين أبو عاقلة أصيبت من نيران الجيش الإسرائيلي، لكن عن طريق الخطأ. مع ذلك، أقر التحقيق أنه لا زال يوجد هناك احتمال بأن مسلحا فلسطينيا قتل أبو عاقلة وإنه من غير الممكن التأكيد بصورة تامة من أطلق النيران نحوها.

وقال نائب المتحدث باتل "سنواصل الضغوطات على شركائنا الإسرائيليين حتى يدرسوا بعمق السياسة والسلوك بكل ما يتعلق بقواعد الاشتباك ودراسة خطوات إضافية لتجنب إصابة مواطنين، والدفاع عن الصحافيين ومنع المزيد من المآسي في المستقبل".

ويشار إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان فير قالت لصحافيين أمس بأن الإدارة الأمريكية ترحب بنتائج التحقيق الإسرائيلي لكنها أوضحت "لكننا نشدد الأهمية الكبيرة لتحمل المسؤولية في هذه القضية. لقد كنا واضحين أمام إسرائيل بأنه يجب عليها هنا بأن تتحمل المسؤولية. مع ذلك، لا يوجد سبب للإعتقاد بأن القتل كان متعمدا ونجم عن ظروف مأساوية".

في المقابل، رد رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل نفتالي بينيت على بيان الخارجية الأمريكية وقال إن "قواعد اشتباك جنودنا يحددها فقط قادة الجيش الإسرائيلي، بمعزل عن أية ضغوطات-داخلية أو خارجية. هذه الحقيقة: في أي لحظة هناك إرهابيون فلسطينيون يحاولون قتل الإسرائيليين. ليس العكس. يدنا ليست خفيقة على الزناد، لكن الأمر الأخلاقي هو استهداف الإرهابيين ومن خلال ذلك إنقاذ الأرواح البشرية. كرئيس حكومة قدمت الدعم الكامل لمقاتلينا، وأنا أتوقع من أصدقائنا في العالم ألا يعظونا بالأخلاق إنما بدعمنا في حربنا ضد الإرهاب"