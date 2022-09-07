إسرائيل : رصد سمكة التونة صفراء الزعانف لأول مرة في المياه الضحلة لخليج إيلات

قالت الهيئة إن "التونة ذات الزعانف الصفراء، عادة ما توجد في جميع أنحاء المحيطات الاستوائية وشبه الاستوائي".

أعلنت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد وتسجيل لأول مرة على سمكة التونة صفراء الزعانف في المياه الضحلة لخليج إيلات قبالة سواحل جنوب إسرائيل، حيث وثق مفتش السلطة عاموس بيرتي، المشهد النادر في محمية المرجان.

وقالت الهيئة إن "التونة ذات الزعانف الصفراء هي نوع من الأسماك من عائلة الكولوسيوم ، عادة ما توجد في جميع أنحاء المحيطات الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم".

ومن جانبه، قال مدير محمية الشعاب المرجانية بهيئة الطبيعة والمتنزهات، تشين توبيكيان: "هذه ظاهرة غير عادية، إنها سمكة أعماق تعيش في المياه المفتوحة"، مشيرا إلى أن "شيء ما جذب الأسماك إلى المياه الضحلة في منطقة الشعاب المرجانية. من المهم عدم الاقتراب من الأسماك أو إزعاجها والإبلاغ عن سلوك غير عادي."

وكانت دراسة جديدة أجرتها جامعة تل أبيب وسط اسرائيل، قد أكدت أن الشعاب المرجانية تتوهج في أعماق البحر لجذب فرائسها.

فيما وجدت دراسة حديثة أخرى نُشرت في مجلة Global Change Biology، أن التطور الحضري الضخم على ساحل إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، له تأثير مدمر على البيئة البحرية المحلية، حيث تبين بعد فحص قام به الباحثون لشعاب مرجانية أن لها القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات حرارة المياه وأحداث التبييض.