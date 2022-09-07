الضفة الغربية: مقتل شاب فلسطيني ألقى عبوة ناسفة على قوات الجيش الإسرائيلي

أكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته أطلقت النار على يونس لأنه ألقى عبوة ناسفة على وحدة للجيش بعد اعتقاله"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن مقتل الشاب لفلسطيني يونس غسان تايه، البالغ من العمر 21 عاما، برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة جنين شمال الضفة الغربية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار عليه بعد القاءه عبوة ناسفة تجاه قواته بعد اعتقاله.

ومن جانبه أكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته أطلقت النار على يونس لأنه ألقى عبوة ناسفة على وحدة للجيش بعد اعتقاله"، مشيرا إلى أن "الحادث وقع في الوقت الذي كانت فيه وحدة دوفديفان، وهي وحدة قوات خاصة من وحدات النخبة الإسرائيلية داخل الجيش الإسرائيلي، تشن مداهمة في إطار نشاطاتها الأمنية في هذه المنطقة"

وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية ليلة أمس الثلاثاء، 25 فلسطينيا يشتبه في قيامهم بأعمال عدائية .

وتعمل قوات الجيش بشراكة مع الشاباك وشرطة الحدود بشكل مكثف في مدينة طولكرم وبلدة سلواد وقرية نابلس وبلدة أبو ديس ومنطقة الخليل وغيرها، حيث صادرت القوات الإسرائيلية أسلحة نارية وأموالا بهدف تمويل أنشطة عدائية

ومنذ سلسلة الهجمات ضد إسرائيل في مارس/آذار الماضي والتي قُتل فيها 19 شخصًا، كثف الجيش عملياته في شمال الضفة الغربية، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين حيث تنشط الجماعات الفلسطينية المسلحة.