إسرائيل تعقد إجتماعا لأول مرة لترميم البنى التحتية بعد وقوع زلزال

وقالت السيدة شولتز في بداية الاجتماع، "ليس السؤال هل سيحدث زلزال قوي في إسرائيل؟ بل متى سيحدث؟"

عقد فريق وزاري إسرائيلي، اجتماعه الأول، لإعداد خطط إعادة الإعمار طويلة المدى بعد الزلزال، الثلاثاء 6 سبتمبر/أيلول، وترأسته مديرة مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، نعمة شولتز، كما عرف الإجتماع حضور العشرات من المديرين من مختلف الدوائر والهيئات الحكومية التي تتعامل مع قضايا الطوارئ في البلاد.

وعقب الإجتماع، تم تكليف المديرة العامة لمكتب رئيس الوزراء، بمشاركة هيئة الطوارئ الوطنية واللجنة القيادية متعددة الوزارات المختصة بالزلازل والمنبثقة عن وزارة الأمن، بإعداد خطة وطنية.

وقالت السيدة شولتز في بداية الاجتماع، "ليس السؤال هل سيحدث زلزال قوي في إسرائيل؟ بل متى سيحدث؟"، مضيفة "وفي هذا الإطار حددت الحكومة الإسرائيلية لنفسها هدفا وهو تعزيز الاستعدادات لوقوع زلزال كبير وأحداث طوارئ أخرى، سواء في مراحل المنع وتخفيض رقعة الأضرار أو في مراحل الترميم".

وتابعت نعمة شولتز، "نقوم اليوم بحشد جميع الوزارات الحكومية من أجل ضمان القيام باستعدادات أفضل على صعيد الدولة لمواجهة حالات الطوارئ".

والغرض من هذه المبادرة هو إعداد الحكومة لتنفيذ هذه الخطة في عدة مجالات، منها الإعمار في المدن، وإعادة تأهيل المواطن والمجتمع والاقتصاد المصرفي والواقعي والبيئة والبنى التحتية الوطنية. كما يتضمن قرار الحكومة خطة بشأن البنية التحتية التنظيمية والتشريعية للبلاد في حالة وقوع كارثة.

وتم خلال الاجتماع أيضا، تقديم سيناريو للتعامل مع الزلازل وحالات اختبار وقعت في دول أخرى. كما تم بحث إجراءات العمل تمهيدا لبلورة الخطة.

وحددت إسرائيل، غاية لنفسها مفادها الوقوف في صف واحد مع دول العالم المتقدمة بشأن هذه القضية، وبلورة استراتيجية ترميمية مسبقا والتي ستساعد في إدارة التعامل مع الكوارث المستقبلية. إضافة لذلك، ستساعد هذه الخطة على الاستفادة من الأزمات المحتملة وتحسين الأنظمة الموجودة بالفعل في هذا المجال وتحسينها.