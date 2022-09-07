إسرائيل:مفوض الشرطة عن جريمة قتل منار وخضرة:"قاتل الأم وابنتها هو المطلوب رقم واحد للشرطة"

خضرة هواري قتلت مع ابنتها قبل يومين بجريمة اطلاق نار في مدينة اللد

تطرق المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي اليوم الى مقتل منار وخضرة، الأم العربية وابنتها من مدينة اللد وسط إسرائيل، واللتين قتلتا مساء الاثنين وقال إن من قتلهما هو "المطلوب رقم واحد للشرطة الإسرائيلية"، جاءت تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي كشف فيه عن اعتقال العشرات من تجار المخدرات بالمجتمع العربي بعملية شارك بها عميل سري للشرطة استغرقت عشرة أشهر.

وقال شبتاي :"المجرمون الذين يخططون لقتل أم وبناتها الاثنتين الصغيرتين، هم مجرمون من أدنى وأقسى الأنواع. نحن نفهم الكثير من خلال التحقيق حول الحادث حتى الآن. هذا تحقيق يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا ولكل شرطة إسرائيل وأنا أقصد ذلك. أنا اقترح لكل من يفكر بتنفيذ مثل هذا العمل البربري أن يعيد تفكيره. المجرمون الذين قتلوا منار وخضرة تحولوا لأن يصبحوا المطلوبين رقم واحد لدينا، لن نهدأ حتى نقبض عليهم وسنحرص على أن يدفعوا أعلى ثمن يمكن لجهاز إنفاذ القانون فرضه عليهم".

ويشار إلى أنه أطلق النار على الاثنتين من مسافة صفر في مدينة اللد وسط إسرائيل. وأقر وفاة منار هواري ذات الـ34 عاما وابنتها ذات الـ14 عاما بعد وصولهما الى مستشفى آساف هروفيه وفشل عمليات انقاذهما. البنت الأخرى، 14 عاما وهي الأخت التوأم لخضره أصيبت بصورة متوسطة، وبحسب التحقيقات يتضح أن الأم وبناتها لم تكن متورطات بأي خلاف ولم يكن تحت التهديد.

التقديرات لدى استخبارات الشرطة بأن الثلاثة استهدفن كجزء من عملية انتقامية بأب العائلة، الذي لا يعيش في إسرائيل هذه الفترة. القاتل على ما يبدو قام بمراقبتهن وعندما وصل الى موقف السيارات في البناية التي يقطن فيها قام بإطلاق النيران نحوهما، وتقدر الشرطة انه حاول قتل الاخت الثانية.