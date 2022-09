المرصد السوري يؤكد أن الجيش ألقى القبض على 5 أشخاص بعد قصف مطار حلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري ألقى القبض على خمسة أشخاص عقب ضربات استهدفت أمس ليلاً مطار حلب الدولي ومحيطه وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرين لم تتضح جنسياتهم وهوياتهم بعد.

وقال المرصد، إن "المخابرات الجوية والعسكرية السورية قد شنا حملة مداهمة وتفتيش بعد ساعات من القصف، واعتقلت أشخاصا في محيط المطار للاشتباه في اتصالهم وارتباطهم بأطراف معادية".