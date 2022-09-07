المرصد السوري يؤكد أن الجيش ألقى القبض على 5 أشخاص بعد قصف مطار حلب

ألقت وزارة الخارجية السورية باللوم على إسرائيل في الهجوم، قائلة إن الضربات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب"

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري ألقى القبض على خمسة أشخاص عقب ضربات استهدفت أمس ليلاً مطار حلب الدولي ومحيطه وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسة آخرين لم تتضح جنسياتهم وهوياتهم بعد.

وقال المرصد، إن "المخابرات الجوية والعسكرية السورية قد شنا حملة مداهمة وتفتيش بعد ساعات من القصف، واعتقلت أشخاصا في محيط المطار للاشتباه في اتصالهم وارتباطهم بأطراف معادية".

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وألقت وزارة الخارجية السورية باللوم على إسرائيل في الهجوم، قائلة إن "الضربات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب" ودعت إلى محاسبة إسرائيل.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إن "سوريا ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بأي وسيلة ضرورية".

وقال المرصد السوري إن "القصف الأخير هو الاستهداف الإسرائيلي رقم 24 للأراضي السورية خلال العام 2022"، وهذا هو ثاني هجوم يُبلّغ عنه على المطار في أقل من أسبوع.

ونسبت الى إسرائيل عدد من الهجمات على مواقع متعددة في البلاد، آخرها الأربعاء الماضي والتي استهدف خلالها مستودعات تابعة لإيران وحزب الله.