إسرائيل: اعتقال 60 شخصا من تجار الأسلحة والمخدرات بعد تحقيق سري استغرق 10 أشهر

خلال التحقيق، استطاع عميل سري من شراء عشرات أسلحة من مختلف الأنواع، بما في ذلك M16s وبنادق كلاشينكوف

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية العشرات من مهربي الأسلحة والمخدرات في الأيام الأخيرة، وذلك بعد تحقيق سري أجرته العام الماضي، والذي كشف عن شبكة إجرامية كبيرة منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

واستغرق التحقيق السري الذي أطلق عليه اسم "بوابة السماء" حوالي 10 أشهر، جزء من عملية واسعة النطاق على الصعيد الوطني لوقف الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي في إسرائيل.

وخلال التحقيق، استطاع عميل سري من شراء عشرات أسلحة من مختلف الأنواع، بما في ذلك M16s وبنادق كلاشينكوف ومسدسات كارلو، من تجار معروفين للشرطة.

وبذلك اعتقلت الشرطة 60 مشتبهاً بهم في جميع أنحاء البلاد وفي الضفة الغربية، كما تم ضبط سلاحين ناريين وكمية كبيرة من الذخيرة و 2 كيلوجرام من الكوكايين و 2 مليون شاقل.

وكثفت القوات الإسرائيلية منذ عدة أشهر عملياتها ضد العديد من المحاولات لتهريب الأسلحة من الأردن، لكن بعض المسؤولين اعترفوا بأنهم حققوا نجاحات محدودة فقط حتى الآن.

وتسعى السلطات الإسرائيلية لوقف انتشار الأسلحة الغير المشروعة في المجتمع العربي، والتي استخدمت لتنفيذ عدد كبير من عمليات القتل في السنوات الأخيرة.

وبحسب جمعية مبادرات إبراهيم التي تحاول محاربة العنف في المجتمع العربي ، قُتل 75 عربيًا في سياق أعمال إجرامية منذ بداية العام.