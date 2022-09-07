إسرائيل:الكشف عن اعتقال ومحاكمة 5 متورطين إضافيين بالاعتداء الجماعي بعكا في ايار 2021

الاعتداء الجماعي تعرض له الشاب مور حنشويلي حيث قام حشد غاضب بالاعتداء عليه

كشف الشاباك الإسرائيلي اليوم عن اعتقال خمسة مشتبهين إضافيين من سكان مدينة عكا ، والذين تمت محاكمتهم بسبب تورطهم بالاعتداء الجماعي على مور جانشويلي في مدينة عكا خلال أحداث عملية حارس الأسوار عام 2021.

وهم خمسة شبان عرب من عكا تتراوح أعمارهم من 25 عاما حتى 31 عاما، اعتقلوا وأجري التحقيق معهم بعد الأحداث في أيار/مايو 2021 وقدمت لوائح اتهام بحقهم.

وتمت مهاجمة جنشويلي من قبل حشد غاضب ، أولا، تم القاء الحجارة والأغراض على سيارته خلال قيادته سيارته، وبعدها استمر الحشد في ضربه بقوة باستخدام العصي والهراوات الحديدية ومحاولة إحراق سيارته. ونتيجة لذلك، فقد جنشويلي الوعي، ونقل الى المستشفى وهو مصاب بصورة متوسطة، وتلقى العلاج في المستشفى لفترة طويلة وتطلبت حالته إعادة تأهيل مطولة وهي متواصلة حتى اليوم.

في اطار التحقيقات مع المشتبهين في جهاز الشاباك تبين تورطهم في حوادث عنيفة وقعت في عكا خلال عملية "حارس الأسوار" عموما، بالاضافة الى تورطهم في حادث الاعتداء الجماعي على جنشويلي. واتهم الخمسة بارتكاب "جرائم خطيرة، بما في ذلك جرائم ارتكبت بدافع قومي، في ظل ظروف عمل إرهابي"