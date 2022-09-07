الجيش الإسرائيلي يستعد لاستخدام مسيرات مهاجمة بحال استمر التصعيد في الضفة الغربية

بنهاية التدريب، سيصبح بإمكان القائدين تشغيل طائرات مسيرة هجومية في حالة نشاط عملياتي، بحال استدعت الحاجة

شارك مؤخرا قائد فرقة يهودا والسامرة وقائد لواء ميناشي في تدريب على تشغيل غرفة هجومية لسلاح الجو، على ما أعلنت أمس، الثلاثاء هيئة البث الرسمية كان 11. بنهاية التدريب، سيصبح بإمكان القائدين تشغيل طائرات مسيرة هجومية في حالة نشاط عملياتي، بحال استدعت الحاجة.

وتشهد مناطق في الضفة الغريية تزايدا في التصعيد الأمني كان آخرها حادثة الاعتداء على حافلة تقل جنودًا إسرائيليين. وكشفت نشرة المساء أمس أن العنصر الثالث الفار يدعى ماهر السعيد وكان قد ادين قبل 20 عاما بتقديم المساعدة لمحاولة قتل رجل شاباك في جنين. وكان هذا العنصر قد طلب تحديد موعد مع رجل الشاباك في جنين حتى يتمكن أقاربه من قتله.

من جانبه أكد رئيس الأركان العامة أفيف كوخافي أمس أن الجيش الإسرائيلي على أتم الاستعداد للمضي في حملة "كاسر الأمواج" التي انطلقت على خلفية العمليات العدائية التي نفذها فلسطينيون وأوقعوا 19 مدنيا في عمليات إطلاق نار وسط المدن الإسرائيلية، في المنتصف الأول من السنة الجارية.