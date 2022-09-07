الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”

أيدت محكمة النقض في فرنسا، اليوم الأربعاء، حكما قضائيا بإدانة عم الرئيس السوري بشار الأسد رفعت الأسد، بالسجن لمدة أربع سنوات، بتهمة "الاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليورو، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية"

أيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة قدم خلالها الأسد طعونا مختلفة، حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت الأسد، الذي عاد إلى سوريا العام المنصرم بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته في فرنسا.

وقالت مجموعة من محامي حقوق الإنسان "شيربا"، مقرها في فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في عام 2013، إن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.