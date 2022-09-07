حركتا حماس والجهاد تدعوان الفلسطينيين إلى تصعيد العمليات العدائية ضد إسرائيل

دعت المسلحين إلى مواصلة "مواجهة" دخول القوات الإسرائيلية إلى البلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين

دعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، الفلسطينيين إلى تصعيد العمليات العدائية "المقاومة" ضد الجنود والإسرائيليين في الضفة الغربية، وسط استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب في المنطقة.

وعبرت حماس عن اعتزازها بـ "الشهداء" الفلسطينيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، وحثت الفلسطينيين في الضفة الغربية على مواصلة دعم "المعركة البطولية ضد الجنود والمستوطنين" كما دعت المسلحين إلى مواصلة "مواجهة" دخول القوات الإسرائيلية إلى البلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين. في إطار عمليات الجيش الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب.

ومن جهتها دعت حركة الجهاد جميع الفلسطينيين إلى "توحيد الصفوف" والعمل من أجل السلام "المقاومة" ضد جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، ومن جهتها دعت اللجان "الشعبية" ومقرها غزة، وهي ائتلاف من مجموعات مسلحة مختلفة، الفلسطينيين إلى تصعيد العمليات العدائية ضد "الإسرائيليين والمستوطنين".

ومن جهتها حذرت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" التابعة لمنظمة "التحرير الفلسطينية" من أن الحملة الأمنية الإسرائيلية المتزايدة، خاصة في شمال الضفة الغربية، "ستؤدي إلى مقاومة شعبية أكبر بجميع أشكالها".

وقالت السلطة الفلسطينية، التي لا تفعل قواتها الأمنية شيئًا لنزع سلاح العدد الكبير من الجماعات المسلحة في منطقتي نابلس وجنين، إن إسرائيل "تتحمل المسؤولية الكاملة عن اندلاع العنف الحالي" وحذرت من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية ستؤدي إلى "انفجار ودورة جديدة من العنف"

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء: "ما يحدث على الأرض يجب أن يدق ناقوس الخطر مع المجتمع الدولي لأنه يمثل تهديدًا لحل الدولتين".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل أكثر من 1500 فلسطيني مطلوبين لضلوعهم في عمليات عدائية خلال الأشهر المنصرمة في الضفة الغربية.