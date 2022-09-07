سوريا: صور الأقمار الصناعية تظهر الأضرار التي لحقت بمطار حلب من الغارات الجوية

أظهرت صور الأقمار الصناعية ثلاثة مواضع متضررة على المدرج في مدينة حلب شمال غرب البلاد، فضلا عن جهود لإصلاحه

نشرت شركة أنظمة الأقمار الصناعية والحلول الاستخباراتية ImageSat International (ISI) يوم الأربعاء صورًا تظهر الأضرار التي لحقت بالمدرج في مطار حلب الدولي في سوريا في أعقاب الضربات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل. وأظهرت صور الأقمار الصناعية ثلاثة مواضع متضررة على المدرج في مدينة حلب شمال غرب البلاد، فضلا عن جهود لإصلاحه.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتلت الغارات الجوية الإسرائيلية ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن المطار استُهدف مرة أخرى في وقت لاحق يوم الثلاثاء بضربات دمرت مدرجه وأخرجته من الخدمة.

وفي تقرير، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان - الذي يمتلك شبكة واسعة من المصادر في الدولة التي مزقتها الحرب - إن من بين أهداف الضربات أيضًا مستودعاً داخل المطار تستخدمه المجموعات المسلحة التابعة لإيران.

وجاء في تقرير للعربية أن "قيادة الجماعات الموالية لإيران في سوريا أوعزت لكافة تشكيلاتها بإيقاف أنشطتها العسكرية بشكل كامل والالتزام بمقراتها بالاستناد إلى مصادر محلية من مدينة الميادين السورية بريف محافظة دير الزور الذي يحتضن أعدادا كبيرة من المجموعات المسلحة".

ووفقا لتقارير أجنبية، يزعم أن إسرائيل هاجمت نقاطًا متعددة في البلاد الأسبوع الماضي أيضًا، مستهدفًة مستودعات منسوبة إلى إيران وحزب الله اللبناني.

نادرًا ما ترد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على المزاعم حول الغارات الجوية في سوريا، على الرغم من أنها صرحت بأنها نفذت مئات العمليات في سوريا منذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011. وقد صرحت إسرائيل بأنها لن تسمح بنشر الجماعات الإيرانية أو المدعومة من إيران في سوريا.

وتنفي إيران نشر قوات في سوريا، مدعية أن الجنود هناك يقومون بدور استشاري.