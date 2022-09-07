رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا أحد يملي علينا تعليمات إطلاق النار ولن أسمح بمحاكمة أي جندي إسرائيلي"

رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: "ابتداء من اليوم، وظيفتك هي حمايتنا، لكن من واجب الدولة أيضًا حمايتك".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إنه "لن أسمح بمحاكمة أي جندي إسرائيلي من أجل أن أحظى بتصفيق من العالم ولا أحد يملي علينا تعليمات إطلاق النار" في رد واضح على الضغط الدولي لتغيير قواعد الاشتباك العسكرية.

وأكد لابيد هلال كلمة ألقاها في حفل تخرج ضباط البحرية في القاعدة البحرية في حيفا بشمال إسرائيل، "مقاتلونا يحظون بالدعم الكامل من حكومة إسرائيل وشعب إسرائيل " مشيرا إلى أنه "ابتداء من اليوم، وظيفتك هي حمايتنا، لكن من واجب الدولة أيضًا حمايتك".

وكانت إسرائيل قد اصدرت تقريرها حول مقتل شيرين أبو عاقلة، الاثنين المنصرم ، قائلة إن "شيرين لم يتم استهدافها عمدا أثناء تغطيته لغارة إسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية كجزء من عملية كسر الأمواج".

في اليوم السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "واشنطن ستضغط على الدولة اليهودية لإعادة النظر في قواعد الاشتباك العسكرية بعد التحقيق الذي أجرته إسرائيل في مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة في مايو/آيار المنصرم ، والذي قال إن "جنديا إسرائيليًاا أطلق عليها النار بالخطأ"

وأعربت إسرائيل عن أسفها لمقتل شيرين، واعتبرتها "مأساة وقعت وسط حادثة إطلاق نار كثيف من قبل مسلحين". وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي على عدم تعمد [الجيش الإسرائيلي] إطلاق النار عمدا على الأبرياء."نحن ملتزمون بحرية الصحافة وبأشد قواعد إطلاق النار صرامة في العالم."