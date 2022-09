إيلان منغستو يتحدث عن الحياة بعيدًا عن أخيه القابع في أسر حماس

مرت ثماني سنوات منذ أن تلقى إيلان منغستو آخر الأخبار عن شقيقه الأصغر، أفيرا، الموجود في قطاع غزة، بأسر حماس.

وقال إيلان "أنظر إلى المكان الذي عبرت منه أفيرا الحدود، ولا أصدق عيني، انظر إلى حجم هذا السور الذي أقيم. لو كان هناك قبل ثماني سنوات، لما كان يمكنه العبور، "لاحظ إيلان.

دخل فيرا قطاع غزة المحاصر من شاطئ زيكيم جنوب عسقلان، ليس بعيدًا عن المنزل الذي أقام فيه مع والديه.

يظهر أفيرا في شريط فيديو للمراقبة العسكرية الإسرائيلية في 7 سبتمبر/ أيلول 2014 وهو يعبر السور. كما يظهر الشريط أن الجنود لم يأتوا بأي محاولة لمنعه من الدخول.