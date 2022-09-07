إيلان منغستو يتحدث عن الحياة بعيدًا عن أخيه القابع في أسر حماس

دخل فيرا قطاع غزة المحاصر من شاطئ زيكيم جنوب عسقلان، ليس بعيدًا عن المنزل الذي أقام فيه مع والديه

مرت ثماني سنوات منذ أن تلقى إيلان منغستو آخر الأخبار عن شقيقه الأصغر، أفيرا، الموجود في قطاع غزة، بأسر حماس.

وقال إيلان "أنظر إلى المكان الذي عبرت منه أفيرا الحدود، ولا أصدق عيني، انظر إلى حجم هذا السور الذي أقيم. لو كان هناك قبل ثماني سنوات، لما كان يمكنه العبور، "لاحظ إيلان.

دخل فيرا قطاع غزة المحاصر من شاطئ زيكيم جنوب عسقلان، ليس بعيدًا عن المنزل الذي أقام فيه مع والديه.

يظهر أفيرا في شريط فيديو للمراقبة العسكرية الإسرائيلية في 7 سبتمبر/ أيلول 2014 وهو يعبر السور. كما يظهر الشريط أن الجنود لم يأتوا بأي محاولة لمنعه من الدخول.

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كان إيلان أول من أُبلغ باختفاء شقيقه. وفي استعادة لذكرياته يقول: "كنت في العمل عندما جاء ضباط (الأمن الداخلي) لإخباري أن أخي عبر الحدود إلى غزة. كان أول ما شعرت به هو الغضب منه، " كيف بحق الجحيم لم تجد سوى غزة للذهاب إليها؟ لكنني أعلم اليوم أن الشخص الذي يعاني من مشاكل عقلية لا يمكنه أن يدرك الخطر الذي يمكن أن يضع نفسه فيه، لذلك لا يمكنني الحكم عليه".

كان عمره 28 عامًا عندما غادر، وكان مصابًا بالفصام قبل بضع سنوات.

قال إيلان: "بدأت جميع مشاكل صحته العقلية بعد وفاة شقيقنا. كان أفيرا قريبًا جدًا منه. لقد تم وضعه في المؤسسات مرتين. لا أفهم كيف يمكنهم إبقاءه سجينًا. لم يذهب إلى هناك لإيذاء أي شخص. لقد عبر الحدود عن طريق الخطأ."

منذ اللحظة التي دخل فيها، احتجزته حماس. لم تنشر الجماعة الإرهابية أي معلومات عن حالته الصحية الحالية.

وتابع إيلان: "لا يمر يوم دون أن نشعر بالقلق على شقيقنا، ابننا". "لا نعرف كيف يشعر، هل هو مريض، هل يتلقى الرعاية التي يحتاجها. نحن، أسرته، نعيش في ظلام منذ ثماني سنوات. لا يوجد شيء أقسى من عدم معرفة ما يجري مع أكثر شخص يهمك أمره. وكلما مر الوقت، يزداد خوفنا من أن ينساه الجمهور والحكومة".

أجرت إسرائيل وحماس محادثات غير مباشرة للإفراج عن أفيرا، إضافة إلى مدني آخر هو هشام السيد، تأسره حماس، وجثث جنديين إسرائيليين قُتلا في قطاع غزة عام 2014. ولم تؤد المحادثات حتى الآن إلى أي شيء. عائلة منغيستو تنتقد أداء الحكومة بهذا الشأن وتعتبره نقصًا في الدعم، بل وحتى لامبالاة.

وقال إيلان "لا شك في أن الدولة لا تفعل ما يكفي". "أنا لا أستبعد أن العنصرية تلعب دورًا هنا، لكنها ليست كذلك. في السنوات الثماني الماضية، جربنا كل شيء أو كل شيء تقريبًا."

تطالب حماس إسرائيل بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى - بينهم بعض المسجونين مدى الحياة لقتل إسرائيليين - مقابل الإفراج عن أفيرا والسيد وجثتي الملازم أول هادار غولدين والرقيب أورون شاؤول. وبدورها لم تفض إلى شيء.

قال إيلان: "كتبت: أفيرا، كل رجل يولد حراً. هذا هو الشيء الأساسي لأي إنسان". وأضاف "لكن لسوء الحظ، فهو أسير حركة حماس منذ ثماني سنوات. نحن نفكر فيه ولن نستسلم. سنواصل بذل كل ما في وسعنا حتى يعود إلى المنزل".