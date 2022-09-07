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إسرائيل: السماح للإسرائيليين بدخول قرية الغجر الحدودية مع لبنان

i24news

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زوار يقفون عند نقطة مراقبة في قرية الغجر المقسمة في مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل في 7 سبتمبر 2022 حيث ترفع إسرائيل قيود الدخول إلى القرية المتنازع عليها على الحدود اللبنانية.
JALAA MAREY / AFPزوار يقفون عند نقطة مراقبة في قرية الغجر المقسمة في مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل في 7 سبتمبر 2022 حيث ترفع إسرائيل قيود الدخول إلى القرية المتنازع عليها على الحدود اللبنانية.

خضعت القرية على مدار الـ 17 عامًا الماضية لأوامر عسكرية تقضي بضرورة الحصول على إذن من الجيش لإحضار أي شخص

أزال الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء، نقطة التفتيش عند مدخل قرية الغجر في هضبة الجولان، ما يعني السماح لأي شخص دخول القرية وزيارتها. والغجر قرية جزء منها قائم على أرض تعود جغرافيًا إلى لبنان وسياسيا لسوريا، حسب النشر في واينت.

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كانت القرية بأكملها تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل أو بآخر منذ حرب الأيام الستة، ومنذ ضم الجولان عام 1981، تم اعتبار جميع سكانها مواطنين إسرائيليين. 

وخضعت القرية على مدار الـ 17 عامًا الماضية لأوامر عسكرية تقضي بضرورة الحصول على إذن من الجيش لإحضار أي شخص أو مورد أو حرفي من غير السكان المحليين، وعليه فإن السكان يأملون أن تؤدي هذه الخطوة إلى انتعاش اقتصادي وسياحي. 

ويضيف الموقع أن القرية لم تسقط في حرب الأيام الستة لكونها لبنانية ولبنان لم يشارك في هذه الحرب، لكن بعد أشهر على انقضاء الحرب، وبما أن المكان عمليا كان ضمن الأراضي الإسرائيلية فقد بدأت الدولة بتزويد احتياجات السكان وهؤلاء بدأوا بالاندماج في المجتمع الإسرائيلي. 

في 2005 استغل حزب الله القرية للقيام بعملية ضد جنود الجيش الإسرائيلي وحاول رجاله خطف جنود ودارت في المكان معركة حامية الوطيس، أسفرت عن إصابة 12 جنديا إسرائيليا ومواطنا فيما نجح مقاتل من فرقة المظليات في الإجهاز على 4 من عناصر حزب الله. وفي أعقاب تلك المعركة، حظر دخول القرية على من ليسوا من سكانها. 

وواصل سكان القرية جهودهم في إقناع السلطات الإسرائيلية بضرورة فك الحظر على دخولها لصالح ازدهار الأعمال فيها.

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