ألبانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بمفعول فوري واتهمتها بشن هجوم إلكتروني ضدها

إيران تعتبر أن قرار ألبانيا قطع علاقاته الدبلوماسية استند الى اتهامات لا أساس لها هو خطوة غير مدروسة

أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، اليوم الأربعاء، أن "مجلس الوزراء قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمفعول فوري" واتهمها بشن هجمات إلكترونية كبيرة ضدها خلال الصيف، في حين تعهّدت واشنطن محاسبة إيران لاستهدافها حليفتها ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).

من جهتها، وصفت إيران اتهامات ألبانيا بأن "لا أساس لها". وقالت في بيان رسمي "وزارة الخارجية تعتبر أن قرار هذا البلد قطع علاقاته الدبلوماسية معنا استنادا الى اتهامات لا أساس لها هو خطوة غير مدروسة ويفتقر الى بعد النظر في العلاقات الدولية".

وتلقت السفارة الإيرانية لدى تيرانا إخطارًا رسميًا يطلب من جميع الموظفين الدبلوماسيين والتقنيين والإداريين والأمنيين مغادرة أراضي ألبانيا في غضون 24 ساعة.

واتّهم راما إيران بالوقوف خلف "هجوم إلكتروني ضخم ضد بنى تحتية رقمية تابعة للحكومة الألبانية تهدف إلى تدميرها" في 15 تموز/يوليو المنصرم. وأضاف أن "تحقيقًا معمّقًا قدّم لنا دليلًا لا لبس فيه" على أن الهجمات "دبّرتها ورعتها" طهران.وقال إن "الهجوم المذكور فشل" مضيفًا أن "الأضرار يمكن اعتبارها بسيطة نظرًا إلى أهداف المهاجم. أصبحت كافة الأنظمة من جديد مشغّلة بشكل كامل ولم يحصل حذف بيانات لا يمكن الرجوع عنه".

وفي السياق قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريين واتسون في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإلكتروني الإيراني ضد حليفتنا في الناتو، ألبانيا". وأضافت أن واشنطن "ستتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران لتصرفات تهدد أمن دولة حليفة للولايات المتحدة وتتسبب بسابقة خطرة".