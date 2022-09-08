الجيش الإسرائيلي: مقتل فلسطيني الليلة الماضية حاول الاعتداء على جندي في الضفة الغربية

قال الجيش إن المهاجم هاجم جنودًا خلال عمليات روتينية خارج بيتين، على بعد أميال فقط من رام الله

قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا قُتل أثناء مهاجمته جنديا إسرائيليا بالقرب من رام الله بمطرقة وحجر، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الخميس.

قال الجيش إن المهاجم هاجم جنودًا خلال عمليات روتينية خارج بيتين، على بعد أميال فقط من رام الله.

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وأضاف الجيش إنه تم في وقت لاحق، العثور على سكين بحوزة الفلسطيني الذي قتل. وأسفر الحادث عن إصابة الجندي بجروح طفيفة دون الحاجة إلى دخول المستشفى.

يتبع...