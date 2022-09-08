الضفة الغربية: القوات الإسرائيلية تعتقل 11 مطلوبًا في عمليات استباقية بإطار "كاسر الأمواج"

وحدثت خلال النشاط اضطرابات عنيفة تم خلالها قذف الحجارة والمتفجرات والمفرقعات على القوات التي ردت بإجراءات

اعتقل جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية 11 مطلوبا في مناطق الضفة الغربية، وطالت الاعتقالات قريتي يطا وصوريف.

وعمل جنود في الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في قرية بوركين في منطقة منشيه الإقليمية (بالقرب من الخضيرة) مل أدى إلى اعتقال أربعة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أنشطة إرهابية. خلال العملية تم إلقاء عبوة ناسفة وإطلاق أعيرة نارية على القوات، ورد المقاتلون على مصدر إطلاق النار.

في الوقت نفسه، وفي إطار الجهود المبذولة لتحديد مكان المشتبه به الثالث بالمشاركة في عملية إطلاق النار على الحافلة التي وقعت يوم الأحد الماضي، عمل جنود من الجيش الإسرائيلي في قرية جفتلك في منطقة البقاع وفرقة عمكيم الإقليمية واعتقلوا اثنين من المطلوبين.

في سياق عمليات القوات في قرية بدو ومخيم قلنديا وفي مدينة رام الله بحدود فرقة بنيامين الإقليمية، تم اعتقال ثلاثة مطلوبين آخرين. وفي نشاط تم إجراؤه في مخيم جيلزون، قامت القوات إثر العثور على حوالي 2000 شيكل بمصادرة المبلغ للاشتباه في أنه كان مخصصا لأنشطة إرهابية، وفق البلاغ العسكري.

كما نشطت القوات في قريتي السواحرة وأبو ديس في منطقة فرقة عتصيون الإقليمية، واعتقلت مطلوبين آخرين. وحدثت خلال النشاط اضطرابات عنيفة تم خلالها قذف الحجارة والمتفجرات والمفرقعات على القوات التي ردت بإجراءات لتفريق المتظاهرين.

بالإضافة إلى ذلك، عم جنود الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على حراسة وفد محدود العدد من المصلين دخلوا مجمع قبر يوسف في مدينة نابلس في منطقة لواء شومرون الإقليمي.

وفي حصيلة إجمالية، تم خلال الليل إلقاء القبض على 11 شخصاً مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في نشاطات أمنية محظورة. ويجري التحقيق مع المطلوبين من قبل قوات الأمن.