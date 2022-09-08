ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان: الوسيط الأمريكي يصل اليوم إلى إسرائيل سعيا لتوقيع الاتفاق

ما تزال تحوم على السطح نقاط خلافية حول مئات من الكيلومترات البحرية المربعة التي يرجح احتواؤها على مخزون الغاز

من المتوقع أن يصل اليوم إلى إسرائيل عاموس هوكشتين المبعوث الأمريكي المكلف بالوساطة بين إسرائيل ولبنان في محاولة للدفع قدما باتفاقية ترسيم الحدود بين الجانبين نحو التوقيع المرجح حدوثه خلال الأسابيع القادمة، وفق مسؤولين إسرائيليين كبار، بحسب النشر في واللا.

وسيجتمع هوكشتين مع أعضاء الطاقم المكلف بالمفاوضات إضافة إلى المستشار الأمني القومي آيال حولتا، بغية التفاوض حول النقاط التي بقيت محط خلاف.

وبمجرد إنهائه جلساته المقررة في إسرائيل، يتوجه الوسيط الأمريكي إلى لبنان للقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاثي إضافة إلى رئيس البرلمان نبيه بري.

وبالرغم من الاتفاق المبدئي على ضرورة توقيع اتفاق ينظم حصص التنقيب بحثا عن الغاز والنفط في البحر المتوسط ما تزال تحوم على السطح نقاط خلافية حول مئات من الكيلومترات البحرية المربعة التي يرجح احتواؤها على مخزونات من الغاز الطبيعي الذي من الممكن أن يدر أرباحًا تقدر بمليارات الدولارات.

واعتبر حزب الله هذه القضية ساحة معركة، فدخل الأمين العام للحزب نصر الله على الخط وهدد بضرب منصة كاريش بحال باشرت بضخ الغاز قبل ضمان حصة لبنان، وكاريش عائمة جنوبي المنطقة المختلف عليها.

قبل أسبوع، أفاد تقرير لقناة العربية بأن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بات أقرب إلى التوقيع وسط تأكيدات ببقاء حقل كاريش النفطي مع إسرائيل في حين يصبح حقل قانا بأكمله من حق لبنان.