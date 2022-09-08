رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي بوزير خارجية غواتيمالا

أشار رئيس الوزراء إلى الصداقة العميقة القائمة بين البلدين. كما شكر وزير الخارجية على دعم غواتيمالا لإسرائيل

التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، بوزير خارجية غواتيمالا ماريو بوكارو، في مكتب رئيس الوزراء في مبنى وزارة الأمن في مدينة تل أبيب، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مع التركيز على التكنولوجيا والتجارة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة، و التحديات الإقليمية واستغلال الفرص المشتركة بين البلدين.

.وأشار رئيس الوزراء إلى الصداقة العميقة القائمة بين البلدين. كما شكر رئيس الوزراء وزير الخارجية على دعم غواتيمالا الثابت والمتواصل لإسرائيل ونقل السفارة إلى الاسرائيلية الى القدس في عهد رئيس الوزراء السابق وزعيم العارضة الحالي بينيامين نتياهو.