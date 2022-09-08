إسرائيل: اعتقال فلسطيني في مدينة يافا بحوزته بندقية كارلو وقنبلتين محليتين الصنع

اعتقال فلسطيني في مدينة يافا (وسط إسرائيل) كان مسلحا ببندقية كلاشينكوف وقنبلتين محليتين الصنع"

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس، فلسطينيا في شارع دوار الساعة مدينة يافا كان مسلحا ببندقية كارلو وقنبلتين محليتين الصنع"،اعترف بالتخطيط لتنفيذ عملية عدائية في وسط تل أبيب في وقت لاحق من الليلة وتم اقتياد المشتبه به( من مدينة نابلس بالضفة الغربية)، الذي لا يحمل تصريح دخول إلى إسرائيل.

وقالت الشرطة في بيان:"أفراد من شرطة منطقة تل أبيب اشتبهوا في شاب في مدينة يافا أثار شكوكهم، وعند الفحص تبين أنه كان مقيمًا بشكل غير قانوني وكان بحوزته بندقية هجومية من نوع كارلو قنبلتين محليتين الصنع".

وبحسب ما ورد اعترف بالتخطيط لتنفيذ عملية عدائية في وسط تل أبيب في وقت لاحق من الليلة.

ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة في هذا الوقت.