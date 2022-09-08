المرصد السوري: مقتل سبعة أشخاص في غارات روسية على شمال غرب سوريا

"الغارات استهدفت منزلا ومنشرة لقص الحجر قريبة منه في منطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي"

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بقتل سبعة أشخاص على الأقل أربعة منهم مدنيون جراء ضربات روسية استهدفت محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن"الغارات استهدفت منزلا ومنشرة لقص الحجر قريبة منه في منطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي"

وأفاد مصور فرانس برس عن مشاهدته سحابة ضخمة من الدخان أعقبت إحدى الضربات، و شاهد سيارات إسعاف تعمل على نقل الضحايا من الموقع المستهدف باتجاه مدينة إدلب.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية.

ومنذ السادس من آذار/مارس 2020، يسري في مناطق سيطرة الفصائل وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم واسع لقوات النظام دفع نحو مليون شخص الى النزوح من المنطقة، وفق الأمم المتحدة.

وتتعرض المنطقة بين الحين والآخر لقصف تشنه أطراف عدة وغارات من جانب قوات النظام وروسيا، رغم أن وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.