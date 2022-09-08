إسرائيل تستضيف مؤتمرا لمنظمة الصحة العالمية بمشاركة 53 دولة

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن المؤتمر سيكون أول حدث يحضره مسؤولون من المنطقة منذ بدء وباء كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن "إسرائيل ستستضيف لأول مرة مؤتمرا لمنظمة الصحة العالمية بمشاركة وزراء الصحة وكبار مسؤولي الصحة الأوروبيين من 53 دولة في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر/أيلول الجاري"

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن "المؤتمر سيشمل مداولات حول خطة مشتركة لتحسين الصحة في أوروبا بالإضافة إلى جلسات حول الصحة العامة والأزمات الصحية وتحسين التعاون الإقليمي في مجال الصحة"وأكدت أن "الوزير سيوقع اتفاقيات تعاون صحي ثنائية مع مسؤولين من ألمانيا وكرواتيا وقبرص وكازاخستان.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز في بيان إن "المشاركة المزمعة لنظرائه والوفود الأوروبية مهمة حقا للبلاد ونظامها الصحي"وتابع "السياسات التي طبقناها خلال العام الماضي وأداء نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي في مكافحة وباء كورونا قد برز حقًا على الساحة العالمية".

وأشار إلى أن "مؤتمر منظمة الصحة العالمية في إسرائيل هو فرصة لمواصلة تعزيز علاقاتنا مع العالم، ومع منظمة الصحة العالمي ، ومع الدول الأوروبية".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن المؤتمر سيكون أول حدث يحضره مسؤولون من المنطقة منذ بدء وباء كورونا