وزير الأمن الإسرائيلي: "سنكثف عملياتنها في الضفة الغربية وأماكن أخرى"

غانتس:"في الأسبوع المنصرم وحده، منعنا عددًا من المحاولات لإلحاق الأذى بالإسرائيليين انطلاقا من الضفة الغربية"

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس إن "إسرائيل ستكثف غاراتها لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية وأماكن أخرى، دون تحديد أي صلة بالهجوم الذي تم إحباطه اليوم الخميس"وأكد خلال احتفال للضباط "سننشر المزيد من القوات والمزيد من الإجراءات، وسنعزز التعاون بين وكالات الأمن ونعجل ببناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية".وأضاف: "في الأسبوع المنصرم وحده، منعنا عددًا من المحاولات لإلحاق الأذى بالإسرائيليين انطلاقا من الضفة الغربية"

وأكد الوزير أنه "حيثما لا يتم محاربة الإرهاب سنحاربه" في إشارة إلى "رفض السلطة الفلسطينية تصعيد إجراءاتها لمحاربة الإرهاب وتهريب الأسلحة في الضفة الغربية"

وذكرت اذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن "الجيش اقام نقاط تفتيش فى الضفة الغربية بالقرب من مستوطنة ارييل فى اطار البحث عن مشتبه بهم آخرين محتمل تورطهم فى هجوم احبط فى تل أبيب