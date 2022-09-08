رئيس الموساد دافيد بارنياع: "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تواصل إيران خداع العالم"

رئيس الموساد دافيد بارنياع يختتم جولة من اجتماعات سياسة أمنية في الولايات المتحدة

قدم رئيس الموساد مواد استخباراتية حساسة في جولة الاجتماعات، وأكد أن إسرائيل لن تكون قادرة على الوقوف مكتوفة الأيدي بينما تواصل إيران خداع العالم في اختتام جولته من اجتماعات السياسة الأمنية في الولايات المتحدة،

وسمع رئيس الموساد من نظرائه أن الولايات المتحدة ستواصل التزامها بأمن دولة إسرائيل، وأكد الأمريكيون خلال الاجتماعات أنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وأنهم سيواصلون العمل بشكل كامل. وكذلك التعاون مع دولة إسرائيل أيضًا في القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط المتعلقة بأمن دولة إسرائيل. بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

والتقى خلالها العديد من كبار المسؤولين الأمريكيين، من بينهم: نظيره رئيس وكالة المخابرات المركزية، ورئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، ومستشار الأمن القومي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين في وزارة الخارجية.