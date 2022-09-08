انتاج الغاز من حقل "كاريش" سيبدأ خلال اسابيع قليلة

وتقول إسرائيل إن حقل كاريش يقع بالكامل داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة

في ضوء المحادثات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؛ سيتم تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش وعليه ابلغت شركة انرجيان المسؤولين الأمنيين في إسرائيل عن تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش، الذي كان من المقرر أن يبدأ مطلع أيلول الحالي. وبحسب التقديرات سيتم تأجيل استخراج الغاز حتى شهر نهاية أكتوبر وربما أبعد من ذلك.

ومن شأن هذا الإعلان أن يبدد التوتر الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة في أعقاب إعلان إسرائيل عن بدء استخراج الغاز من حقل “كاريش” بدون اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية.

وكانت جهات أمنية وسياسية إسرائيلية قد توقعت إمكانية تأجيل بدء استخراج الغاز من هذا الحقل على خلفية التوتر الأمني حول ذلك، وإطلاق حزب الله ثلاث طائرات مسيرة غير مفخخة باتجاه منصة “كاريش”، قبل أشهر قليلة.

إلا أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الهرار، عبرت عن معارضتها، وقالت لإذاعة 103FM إنه “لدينا مصلحة كبيرة بأن يتم استخراج الغاز بأسرع ما يمكن".

الى ذلك وصف مسؤولون اسرائيليون زيارة المُوفَدِ الاميركي آموس هوكستين للمنطقة التي يبدأها من اسرائيل، بأنها “بالغة الأهمية وحاسمة”.