سفير إسرائيل السابق لدى بريطانيا: الملك تشارلز صديق حقيقي للجالية اليهودية

ريغيف: كانت الملكة اليزابيث امرأة جادة، تعمل في خدمة الدولة. وكانت صارمة للغاية في أداء دورها

تحدث مارك ريجيف، السفير السابق لإسرائيل لدى بريطانيا العظمى، صباح اليوم (الجمعة) مع نيسيم مشعل في برنامجه على اذاعة 103FM الإسرائيلية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتحدث عن الشخصية التي كانت تملكها.

قال ريغيف في بداية المحادثة: "علينا أن نتذكر أن هذه شخصية فخرية، بدون سلطة سياسية حقيقية" واضاف لقد "التقيت بها عدة مرات، كانت امرأة جادة، تعمل في خدمة الدولة. وكانت صارمة للغاية في أداء دورها لكنها لم تدخل السياسة ولهذا أحبها لأنها كانت فوقها".

واضاف ريغيف: "لقد كنت مع تشارلز كثيرًا من المرات، لقد زرنا معًا إسرائيل لحضور جنازة شمعون بيريس وبعد ذلك كان هنا مرة أخرى في مناسبة الذكرى 75 لتحرير معسكر إبادة أوشفيتس. ولقد أجريت محادثات معه أكثر من الملكة، قد يكون صديقًا حقيقيًا للجالية اليهودية كما كان.

عندما اتُهم جيريمي كوربين، الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني، بتعليقات معادية للسامية، عقد تشارلز حدثًا لتكريم الجالية اليهودية في بريطانيا العظمى، كعلامة من الامتنان لمساهمة اليهود في المجتمع البريطاني، وهذا ربما يشير إلى ميول قلبه وتعاطفه معنا. وقال ريغيف "لكن علينا أن نتذكر، هو لا يقرر، فهو أيضا ملك وهذا منصب فخري".