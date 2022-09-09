عضو الكنيست نير بركات إلى يسافر "أومان" في أوكرانيا ضد توصيات وزارة الخارجية

قام عضو الكنيست من الليكود بزيارة سرية إلى أوكرانيا ، صلى خلالها عند قبر الحاخام نحمان والتقى محافظ المدينة

على الرغم من التحذير من السفر إلى أومان في أوكرانيا، قام عضو الكنيست نير بركات (الليكود) بزيارة سرية إلى قبر الحاخام نحمان هناك. بركات، الذي يترشح حاليا ضمن قائمة الليكود، سافر إلى أوكرانيا في الأيام الأخيرة والتقى بمحافظ بلدة أومان.

خلال زيارته، جاء رئيس بلدية القدس السابق للصلاة على قبر الحاخام نحمان وتحدث مع الحاكم المحلي حول توقعات المدينة لوصول المصلين في احتفالات رأس السنة العبرية.

صُدمت وزارة الخارجية الأسرائيلية عندما اكتشفوا أن نير بركات سافر سراً إلى أوكرانيا وتم تسجيله وهو يصلي في اومان. كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، الذين بذلوا الكثير من الجهد في إقناع الجمهور بعدم السفر إلى اوكرانيا هذا العام بسبب الحرب، انتقدوا بركات بحدة وقالوا إن هذه خطوة غير مسؤولة وشعبوية ولم يتم التنسيق مع أي مسؤول.

أوضح الوفد المرافق لعضو الكنيست بركات أن الغرض من زيارة عضو الكنيست لم يكن زيارة الأومان، بل زيارة الجالية اليهودية المحلية، التي دعي إليها من قِبل كبير الحاخامات، للتعرف عليهم والتفكير في حلول للمساعدة المستحقة للوضع في البلاد.